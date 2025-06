Savona. Dopo il successo dello scorso anno, Miss Italia ha fatto nuovamente tappa a Villa Cambiaso, a Savona, per una serata di eleganza, spettacolo e bellezza.

Sabato 28 giugno 2025, lo storico concorso ha inaugurato la sua prima selezione regionale in Liguria, con l’elezione della fascia “Miss Villa Cambiaso”.

L’evento, giunto alla sua seconda edizione consecutiva nella prestigiosa location savonese, si è confermato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. La suggestiva cornice del giardino della Villa si è trasformata per l’occasione in un palco a cielo aperto, pronto ad accogliere il pubblico e le aspiranti Miss provenienti da tutta la regione.

La conduzione questo anno è stata affidata ad Andrea Beltramo direttamente dalla Soap Opera “Cento vetrine e dalla fortunata Serie “Don Matteo” e dell’ affascinate Elena Pochettino.

La serata è iniziata alle ore 19:00, con l’apertura del giardino e un apericena offerto a tutti gli ospiti, incluso nel biglietto di ingresso. Alle 20:30 ha preso il via lo spettacolo di selezione, che ha decretato la vincitrice della fascia Miss Villa Cambiaso, primo passo verso la finalissima nazionale di Miss Italia 2025.

Ag aggiudicarsi la fascia che le permette di accedere alla finale regionale di Miss Italia 2025, Rachele Poggio, di 18 anni. La genovese frequenta il quinto anno dell’istituto turistico e da circa tre anni si è avvicinata al mondo della moda.

In giuria, per eleggere la miss e vedere le altre concorrenti in passerella, c’erano Raf Denaro, manager dei vip e televisivo nonché organizzatore di eventi di spicco internazionali e titolare della nota agenzia “Rea Vip Communication” e Patrick Ray Pugliese del Grande Fratello e volto noto della Gialappa’s band.

La manifestazione non è stata solo un concorso di bellezza, ma anche un’occasione per vivere un’esperienza glamour, conviviale e all’aperto, immersi nell’atmosfera elegante e storica di una delle ville più affascinanti di Savona.