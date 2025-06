Savona, la 14^ edizione del Voxonus Festival dedicata al barocco e al neo-classico

Savona. Dedicato alla riscoperta delle sonorità del periodo barocco e neo-classico attraverso l’uso di strumenti storici e di una prassi storicamente informata, la stagione di produzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona propone un viaggio musicale tra le opere di autori italiani ed europei del periodo, con attenzione particolare alle tecniche esecutive e alle sonorità originali, per offrire un’esperienza autentica e fedele alle intenzioni dei compositori.

La volontà di Voxonus è quella di promuovere la conoscenza e la valorizzazione della musica, stimolando un dialogo tra passato e presente, offrendo un’esperienza culturale di alta qualità grazie a programmazioni accurate che permettono di assistere ad un percorso artistico che restituisce la ricchezza espressiva e la profondità emotiva della musica antica.

Dopo quattordici anni, l’evento continua a distinguersi per la qualità artistica e per la capacità di rivolgersi a un pubblico eterogeneo, coinvolgendo appassionati e conoscitori di musica classica e i curiosi che vogliano immergersi in una dimensione di suoni ricchi di fascino e poco conosciuti.

Ideato e realizzato da Claudio Gilio, Voxonus Festival vede anche quest’anno esibirsi artisti di grande professionalità e di levatura internazionale: la varietà di formazioni interne al circuito e di interpreti, che prevede anche performance crossover e collaborazioni innovative, rende ogni appuntamento un’occasione unica per scoprire le molteplici sfumature della musica barocca.

Il percorso artistico di quest’anno vede la rinascita della Voxonus Orchestra sotto la direzione principale di Filippo Maria Bressan e collaborazioni autorevoli, tra gli altri, con il Teatro dell’Opera Giocosa – all’interno del progetto Polo Musicale Savonese – e con la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, istituzione di importanza europea, con la quale si struttura un percorso di alta specializzazione nell’esecuzione della musica antica.

La Voxonus Orchestra rappresenta la realizzazione di un progetto profondamente condiviso con l’Amministrazione comunale di Savona.

“È significativo sottolineare che i due appuntamenti sinfonici della Voxonus Orchestra del 19.06 e del 25.09 si terranno nel Teatro Chiabrera, al di fuori dei periodi solitamente utilizzati per la programmazione teatrale. Ciò a dimostrazione della volontà condivisa con l’Amministrazione comunale e la Direzione del Teatro di estendere il periodo di fruizione del teatro cittadino. Inoltre la collaborazione con il Teatro dell’Opera Giocosa permetterà di avviare un percorso di proposta dell’opera del 1700 secondo i criteri Voxonus, con il graduale utilizzo di strumenti originali e applicando la prassi esecutiva storicamente informata” dichiara il presidente Claudio Gilio.

Prosegue inoltre l’iniziativa Vox off-Spazio Giovani, che permette a giovani artisti di esibirsi al pari dei musicisti affermati.

Il Festival si svolge nelle suggestive cornici di Liguria e Piemonte, selezionate per permettere all’esperienza di essere arricchita di storia e bellezza, in luoghi suggestivi che amplificano il senso di immersione e connessione con il passato.

La rassegna si sviluppa da maggio a dicembre, con un calendario di settanta concerti per accompagnare il pubblico alla scoperta delle musiche più significative e quelle meno conosciute del periodo barocco, con autori che, sebbene considerati minori, hanno enormemente contribuito alla diffusione dell’arte italiana in Europa.