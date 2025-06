Savona, incidente con la motozappa: ferito in codice rosso al Santa Corona

Savona. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un uomo rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente con la sua motozappa.

L’episodio si è verificato nell’immediato entroterra di Savona, in via alla Strà, intorno alle 12.00 di oggi.

Secondo quanto appreso, l’uomo stava usando il mezzo agricolo quando, per cause ancora in via di accertamento, ne ha perso il controllo, ferendolo ad una gamba.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro di Albissola Marina e l’automedica del 118: la persona coinvolta aveva una profonda ferita a seguito dell’infortunio, con una grave emorragia.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, per lui è stato disposto il trasferimento, in codice rosso, presso il nosocomio pietrese.