Savona, il saluto di Fancellu: “Tifosi unici, un grazie speciale a loro”. Carro Gainza al Carmagnola

Savona. Fabio Fancellu ha salutato il Savona. sui propri profili social. L’esterno savonese, sempre dedito alla causa degli striscioni, lascia il club dopo cinque stagioni.

Il post: “Ed eccoci qua. Dopo 5 anni è arrivato il momento di salutarci. Ci sarebbero tante cose da dire, ma volevo solo ringraziarti per tutto quello che mi hai regalato Savona, spero di averti restituito anche in minima parte quello che tu hai dato a me. Un grazie speciale ai ragazzi sugli spalti, che anche nei momenti più difficili non ci hanno mai abbandonato. Siete UNICI. Forza Savona, avanti biancoblù”.

Trova poi sistemazione per la prossima stagione l’ex centrocampista biancoblù Mateo Carro Gainza, che approda al Carmagnola in Promozione piemontese. “Sono molto contento di avere trovato un accordo con la società e di essere pronto e disponibile per dare il mio contributo. Sono felice che sia il CSF Carmagnola, una società importante, la mia prima esperienza in Piemonte”, ha dichiarato al sito societario.