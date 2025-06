Savona, il nuovo cantiere di corso Italia divide i commercianti: soprattutto alcuni proprietari dei bar

Savona. I lavori di riqualificazione in corso Italia sono iniziati solamente da qualche ora (con l’allestimento del cantiere, da parte della Giuggia costruzioni) ma le polemiche corrono veloci già da qualche giorno.

Se da una parte ci sono alcuni commerciati che sono a favore della riqualificazione della zona, dall’altra alcuni si sentono momentaneamente penalizzati. Dell’ultima categoria fanno parte alcuni bar che hanno dovuto smontare i dehors per liberare l’aria di cantiere: “Da 75 posti sono passato a 20 – afferma il titolare di un grosso bar della zona – purtroppo per me questo è un disagio non da poco considerato il fatto che andiamo verso l’estate. Però capisco anche che i lavori vanno fatti e ci vuole tempo. Io sono fortunato che ho ampio spazio all’interno del locale ma capisco i miei colleghi che hanno piccoli spazi”.

“La zona va sicuramente riqualificata e se tutto verrà come previsto ci guadagneremo tutti, bisogna pazientare per poi avere un ritorno dopo (o almeno spero). Ci sarà tanto rumore, i nostri clienti anche dovranno essere pazienti”, aggiunge.

“Dobbiamo aiutarci tra tutti e venirci in contro, certo che levando i dehors abbiamo perso qualche posto ma è un sacrificio che dobbiamo fare per poi gioie tra qualche mese. Speriamo che il progetto venga realizzato nella sua interezza come ci è stato promesso – aggiungono i titolari di altri due bar – perché altrimenti se non vengono rispettati i patti non va più bene. Attendiamo fiduciosi, certo è che non è il periodo migliore iniziare i lavori in estate ma capiamo le esigenze di tutti”.

D’altra parte c’è chi invece guarda con fiducia all’inizio dei lavori: “Siamo contenti – fanno eco tre commercianti – non aveva più senso tenere questo tratto di corso Italia pedonalizzato ma senza essere sfruttato. La stessa cosa è avvenuta con l’ultimo tratto della via verso il mare (da piazza Pertini), ci sono stati mesi di lavori ma alla fine ne è valsa la pena. Ora quella zona è riqualificata, bella e viva. Adesso tocca a noi”.