Savona, il mondo del karate è in lutto: morto a 65 anni lo storico maestro Salvatore Spiezia

Savona. Savona e il mondo dello sport, soprattutto quello del karate, è in lutto per la morte prematura di Salvatore Spiezia. Aveva 65 anni.

Salvatore per anni è stato calzolaio ad Albisola, poi ha passato un’intera vita sul camion della Sammontana a vendere i gelati in giro per tutta la provincia. Sempre sorridente, dall’animo gentile, simpatico e con la battuta pronta si faceva volere bene da tutti. Dopo il pensionamento sono arrivati due nipotini e la nuova “occupazione” da nonno gli si addiceva benissimo. Per tutti, anche per gli amichetti dei suoi adorati nipoti, era Nonno Salva!

Salvatore non ha mai smesso di essere uno sportivo, da tanti anni (dal 1984) era un maestro del Karate Club Savona. Un punto di riferimento sul tatami, anche per i più piccini. Cintura nera IV Dan, ha trasmesso l’amore per questa disciplina a tanti giovani (ma non solo).

Ma amava moltissimo anche andare in bicicletta. A Salvatore piaceva tenersi in forma ma lo sport è sempre stato un modo anche per cucire relazioni, alcune anche fraterne. Salvatore era dedito alla famiglia, unito da tanti anni alla moglie Lucia. Dal loro amore è nato Dario, che oggi a sua volta è papà di due bambini avuti dalla moglie Francesca.

Salvatore è morto nella serata di ieri, 29 giugno, al San Martino dopo aver subito un’importante operazione in seguito all’ischemia avuta il 12 giugno. Ha combattuto fino alla fine, da buon karateka, ma non è riuscito a sconfiggere l’ischemia che lo ha colpito in punto molto sfortunato. Lascia un grande vuoto in tante persone che gli hanno voluto bene, perché era impossibile non volergliene.

In questo momento così doloroso, la famiglia ha scelto di sostenere l’associazione Cresci OdV che dal 1995 porta avanti numerosi progetti dedicati al mondo dell’infanzia e al benessere dei bambini e delle famiglie.

E’ possibile contribuire tramite bonifico bancario. IBAN: IT 87 J 05387 10610 000042183408 CAUSALE: donazione in memoria di Salvatore.

La data dei funerali è ancora da definire

Alla famiglia la redazione di IVG porge le più sentite condoglianze.