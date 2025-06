Savona, il consiglio comunale approva la variazione da 7 milioni di euro: “Passo verso una città più curata e sicura”

Savona. Dopo la seduta odierna del consiglio comunale, il gruppo consiliare del Partito Democratico “esprime piena soddisfazione per l’approvazione (solo con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza) della variazione di bilancio che permette di impiegare una parte significativa dell’avanzo libero 2024 – oltre 7 milioni di euro – per investimenti concreti a beneficio della città. Una manovra che rappresenta un passo importante verso una Savona più curata, sicura e attenta ai bisogni dei suoi cittadini“.

“La variazione approvata oggi – proseguono i Dem – è frutto di un lavoro politico e amministrativo responsabile, che abbiamo sostenuto convintamente fin dall’inizio. Finalmente si traduce in atti concreti la volontà di accelerare su settori fondamentali della vita urbana: dalla manutenzione di strade, marciapiedi e aree verdi, alla cura dell’arredo urbano e della rete di acque bianche, in particolare nei quartieri che più hanno sofferto anni di trascuratezza. A questi interventi si affiancano risorse ingenti per la riqualificazione di scuole e impianti sportivi comunali, luoghi fondamentali per la crescita e il benessere delle nuove generazioni“.

“Oltre agli interventi sul patrimonio e lo spazio pubblico – continuano -, riteniamo altrettanto significative le risorse destinate al welfare e al sostegno alle fasce più fragili della popolazione: quasi 900 mila euro serviranno a rafforzare i servizi per minori, alunni con disabilità, famiglie in difficoltà e persone in situazione di disagio abitativo. È la conferma di una visione che mette al centro l’equità sociale e l’accesso ai diritti. Importante è anche l’attenzione alla progettazione: con quasi 600 mila euro saranno avviate le fasi tecniche per dare corpo a opere strategiche per la Savona del futuro, come il recupero dello stadio Bacigalupo, la realizzazione di un nuovo polo scolastico, la realizzazione di parcheggi di cintura e la mobilità sostenibile. Senza progettazione, infatti, non ci sono né sviluppo né futuro”.

“Tutto questo – concludono – viene fatto senza compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente: una parte consistente dell’avanzo, circa 1,5 milioni di euro, viene prudentemente accantonata. Un gesto di serietà che garantisce margini di sicurezza per affrontare eventuali emergenze o variazioni impreviste nei conti. Come gruppo PD, rivendichiamo il valore di questa variazione non solo per la sua portata economica, ma per il suo significato politico: è la dimostrazione che è possibile fare buona amministrazione, ascoltando i territori, partendo dai bisogni reali e restituendo centralità alla manutenzione, alla scuola, al sociale, allo sport e alla qualità dello spazio urbano. Continueremo a vigilare sull’attuazione puntuale di questi interventi, sostenendo ogni azione volta a migliorare concretamente la vita quotidiana delle persone. Savona merita attenzione, cura e visione. E oggi, con questa variazione di bilancio, si è fatto un passo importante in quella direzione“.