Savona, grande partecipazione al Trekking Lilla in ricordo di Mauro Olivieri

Savona. Insieme, alla Madonna degli Angeli, per non dimenticare Mauro Olivieri. Il Trrekking Lilla, in suo onore. Lo scorso sabato, tra storia e arte nel primo anniversario della sua scomparsa, il 14 giugno.

“Lo abbiamo ricordato con il Trekking Lilla, il colore che più amava. Un percorso di memoria e gratitudine, – hanno spiegato dall’Associazione GPN2010 -ODV, – Nonostante il caldo intenso, circa 80 persone, si sono unite a questa iniziativa. Un sentito e profondo ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata speciale, affinché l’eredità di Mauro possa continuare a vivere nelle emozioni condivise, nei passi percorsi insieme, nella bellezza dei luoghi che tanto ha protetto e amato”.

“Grazie di cuore a voi, associazioni, volontari e partecipanti, che con entusiasmo e sensibilità avete reso possibile questo evento. A tutti colori che hanno collaborato. Savona da Scoprire, Unione Squadre Antincendio Boschivo Protezione Civile Città di Savona ODV, Croce Bianca Savona, Circolo Cantagalletto APS, La Mela Immaginata – The Imaged Apple Imelda’s FilmBiography, SMS Cantagalletto, Circolo Fotografico Saonensis DLF, Sportart Savona, Coop Liguria, Villa Cambiaso, Custodi del Bello Savona, Abaton, Garfagnana Vespa Velutina, Progetto Quarto Tempo. Amici e soci dell’associazione GPN2010-ODV”.

“Grazie a Emilio, a Filippo per la cura del verde, a Luca e al suo fedele cane Ciro, custodi amorevoli del nostro luogo del cuore; a Patrizia Marenco, della Fondazione Badano, che ha condiviso con noi il ricordo della beata Chiara Luce, a cui sono intitolati i percorsi che conducono alla chiesa della Madonna degli Angeli. Grazie all’assessore Nicoletta Negro per la sua amichevole presenza”.

“Organizzare questo evento ha richiesto impegno, passione e collaborazione, il vostro sostegno ha trasformato un’idea in una realtà capace di unire persone, natura, arte e storia. Trekking Lilla è stato più di un evento: è stato un tributo, un gesto di amicizia, il simbolo di ciò che possiamo creare insieme. Come presidente dell’Associazione GPN2010-ODV – continua Daniela Amato – sento la vicinanza di tutti voi e vi ringrazio dal profondo, anche a nome di Mauro, che certamente farebbe lo stesso se fosse ancora qui con noi”.

“Un ringraziamento affettuoso a sua figlia Elisa che, con la sua discreta ed emozionata presenza, ha portato al Trekking la parte di suo papà che ancora vive in lei. Il suo affetto e il suo legame con questa iniziativa ci hanno fatto sentire Mauro ancora vicino, tra noi, proprio nel luogo che tanto amava”.