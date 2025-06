Savona, ecco Marco Silvestri: un centrocampista da Serie D per la Promozione

Il Savona alza e non poco il livello della sua mediana. Ufficiale l’innesto di Marco Silvestri. Centrocampista che vale due categorie sopra la Promozione. Uno sforzo grande quello del club per accaparrarselo, ma a testimonianza della volontà di fare il doppio salto.

Silvestri nelle ultime due stagioni è stato tra i principali protagonisti delle promozioni in Serie D della Cairese, tramite i playoff – suo il goal decisivo nella finale regionale col Rivasamba – e del Celle Varazze, stagione culminata con la vittoria del campionato. Ma anche in Serie D, come testimonia la prima parte della scorsa stagione alla Cairese, prima di essere “allontanato” da Nappi per motivi lavorativi, aveva dimostrato di essere un centrocampista di livello in quarta serie.

Silvestri è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha iniziato la sua storia calcistica in Serie D con il Ligorna dove si è messo in evidenza grazie alle sue qualità che lo hanno portato tra i professionisti con l’Avellino dove ha militato per due stagioni. Dopo aver sfiorato la maglia biancoblu nel 2018 partecipando alla preparazione estiva della Prima Squadra, finalmente le strade del centrocampista e quella della nostra Società di incrociano per un unico grande obbiettivo. Con lui anche Samuele Sassari, suo amico e compagno di squadra da “intesa verde”.