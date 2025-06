Savona. Anche Savona questa mattina, nella cornice di piazza Sisto IV, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, ha celebrato la Festa della Repubblica.

La cerimonia si è aperta con l’ingresso dei Labari dell’Istituto del Nastro Azzurro e delle Sezioni delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei Gonfaloni della Provincia di Savona e dei Comuni, tra i quali quelli di Savona e Vado Ligure, decorati, rispettivamente, con medaglia d’oro e di argento al Valor Militare.

Dopo la resa degli onori – da parte dello schieramento delle Forze Armate e di Polizia e delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma – si è tenuto l’emozionante momento dell’Alzabandiera, con l’esecuzione dell’Inno di Mameli a cura del Complesso bandistico Città di Savona “Antonio Forzano” e la sua esecuzione in linguaggio L.I.S. da parte dei piccoli alunni della Scuola per l’Infanzia “Sergio Sguerso” di Savona. Contestualmente, i Vigili del Fuoco hanno curato il suggestivo dispiegamento del tricolore dall’alto di un’autoscala.

A seguire è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e il Sindaco di Savona e il Presidente della Provincia hanno tenuto brevi allocuzioni.

L’evento è culminato nella consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con Decreti presidenziali del 27 dicembre 2024 a dodici cittadini che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la Nazione. Qui sotto le immagini di Enzo Pugno.

Savona, Festa della Repubblica in piazza Sisto IV

Di seguito l’elenco e una breve biografia per ognuno degli insigniti.

UFFICIALE Piero ARALDO

In considerazione del costante e generoso impegno profuso a favore della comunità locale anche in virtù dell’oltremodo qualificata attività svolta al servizio dello Stato.

Già Segretario Generale titolare e Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova, dal 1° agosto 2019 svolge le funzioni di Segretario Generale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Bergeggi e Vado Ligure.

Dal 31 agosto 2023, a seguito delle dimissioni del Sindaco di quel comune, ha collaborato con il Commissario Straordinario per tutto il periodo della gestione commissariale, rappresentando un essenziale punto di riferimento per la gestione di una realtà complessa e articolata come quella di Vado Ligure, caratterizzata da molteplici e variegati aspetti.

Ha svolto, quale relatore in Convegni Pubblici, approfondimenti in tema di esternalizzazione dei servizi locali e di riforme istituzionali.

Componente del Gruppo Tecnico ANCI per le città Metropolitane, dal 2012 al 2017 il medesimo ha svolto attività di docenza presso l’Accademia delle Autonomie ANCI.

Piero Araldo

UFFICIALE Giuseppina Elisabetta FAVETTA

In considerazione dell’impegno personale e della dedizione profusa nell’impegno civico.

Presidente dell’associazione “Sandro Pertini” sodalizio apolitico, apartitico e senza scopo di lucro, costituito nel 1996 per mantenere e diffondere il patrimonio storico, umano e politico di Sandro Pertini.

L’associazione, con sede a Stella San Giovanni nella casa natale della famiglia Pertini, sopravvive con il contributo dei soci, e organizza ogni anno manifestazioni, fiaccolate, camminate, gare ciclistiche e sportive e concorsi nelle scuole. Negli anni ha visto aumentare la partecipazione e le adesioni, ed ha inoltre allestito un museo e una biblioteca a disposizione delle persone e degli studenti.

Giuseppina Elisabetta Favetta

UFFICIALE Mario MAZZINI

In relazione alla passione e al costante e generoso impegno profusa a favore del prossimo, nonché per la diffusione e il mantenimento dei valori e degli ideali di Patria che lo connotano come fulgido esempio di cittadino italiano.

Presidente della Conferenza Permanente delle Associazioni d’Arma Combattentistiche e Patriottiche della provincia di Savona dal 2017, il Cav.Uff. Mazzini organizza e coordina le manifestazioni culturali in provincia.

Dal 2017, in collaborazione con il Comune di Savona e gli Istituti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie di Savona, ha istituito e partecipa in qualità di docente al progetto per la realizzazione di corsi di Educazione Civica denominato “Alfieri della Legalità”, con particolare attenzione al rispetto della legalità nei vari ambiti sociali.

In qualità di Presidente provinciale dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia svolge continue iniziative con le varie Forze Armate che consentono di mantenere uno stretto contatto tra gli ufficiali in congedo ed il personale militare in servizio.

Mario Mazzini

CAVALIERE Giancarlo BERTOLAZZI

In relazione all’impegno prestato nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente.

Attualmente in quiescenza, è stato dagli anni ’60 al 1998 dipendente di Enel S.p.A.; laureato in Geologia, ha maturato interessi nel campo della salvaguardia dell’ambiente.

Dal 1990 al 1998 ha ricoperto gli incarichi di Consigliere dapprima nel Comune di Quiliano e successivamente in quello di Savona.

Nell’anno 2016, in esito alle elezioni amministrative, ha assunto la carica di consigliere nel Comune di Savona.

Giancarlo Bertolazzi

CAVALIERE Giuseppe CIRAVEGNA

In considerazione dell’impegno profuso nel settore del volontariato a salvaguardia della salute umana.

Imprenditore, è titolare dal 1983 dell’omonima attività denominata “Pastificio Ciravegna” con sede a Finale Ligure, dove tuttora, svolge il mestiere di pastaio.

Iscritto, sin dal 1983 presso la sezione AVIS di Finale Ligure quale socio donatore, è stato premiato con il “distintivo d’oro con rubino” per aver effettuato più di settantacinque donazioni di sangue.

Giuseppe Ciravegna

CAVALIERE Florenzo DE SANTIS

In considerazione della professionalità e dell’attaccamento al dovere dimostrati, nonché per le benemerenze acquisite nell’attività di servizio.

Già Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Finale Ligure, attualmente in congedo, il Maggiore De Santis ha frequentato svariati corsi di formazione in materia di prevenzione, trasparenza nella Pubblica Amministrazione e metodologie operative nelle indagini sugli appalti pubblici.

Ha svolto, inoltre, attività di docente presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, nei corsi di aggiornamento tecnico professionale, in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali.

Durante la carriera è stato insignito di molteplici benemerenze, tra le quali, la croce d’argento per i 16 anni di servizio e la croce d’ore per i 25 anni di servizio, oltre che diversi elogi ed encomi.

Florenzo De Santis

CAVALIERE Rosario Ilario FALZEA

In considerazione del generoso impegno profuso nel campo del volontariato sociale, nonché in virtù della qualificata attività di servizio.

Vice Brigadiere dei Carabinieri, presta servizio presso il XV Nucleo Elicotteri dell’Arma di Villanova d’Albenga.

Nel corso della carriera è stato insignito di numerose onorificenze per attività di servizio e per missioni all’estero.

E’ altresì attivamente impegnato in ambito sociale e di volontariato: iscritto all’Avis come donatore di sangue, presta, inoltre, la sua opera in qualità di barelliere volontario all’UNITALSI, Associazione di volontariato che di occupa del trasporto di ammalati a Lourdes. Impegnato anche nel comitato locale di Alassio della Croce Rossa Italiana e nella Protezione Civile presso il comitato di Alassio, presta servizio in qualità di operatore radio informatico volontario presso il Centro Direzionale e Polifunzionale per le emergenze con sede a Villanova d’Albenga.

Rosario Ilario Falzea

CAVALIERE Federico FERRARI

In considerazione alle benemerenze acquisite nell’ambito dell’attività di servizio.

Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, presta servizio presso il 15° Nucleo Elicotteristi di Villanova d’Albenga con l’incarico di addetto / specialista di elicottero.

Nel corso della carriera militare, ha ricevuto molteplici onorificenze e benemerenze, tra cui il nastrino di merito per il personale delle Forze Armate impiegato nell’emergenza Covid-19.

Federico Ferrari

CAVALIERE Oreste GALESE

In relazione all’attaccamento al dovere dimostrato e allo spirito di dedizione con il quale si dedica ad attività di volontariato.

Attualmente in pensione, il medesimo negli anni ’60 ha avviato un’attività imprenditoriale che, grazie alla sua professionalità e maestria, ha avuto un continuo crescendo.

Impegnato nel sociale, ha fondato la sezione di Osiglia della Croce Rossa Italiana.

Dal 1989 al 1991 ha ricoperto la carica di Vice Giudice Conciliatore presso il medesimo comune.

Presidente della Sezione Alpini di Osiglia, ha sempre operato con altruismo e dedizione, offrendo una splendida dimostrazione della sua capacità e generosità.

Oreste Galese

CAVALIERE Fabio INCORVAIA

In relazione alla passione e al costante e generoso impegno profuso a favore del prossimo.

Titolare del Cantiere Navale Incorvaia in Vado Ligure e grande appassionato fin da piccolo di motori, ha conseguito negli anni prestigiosi riconoscimenti nello sport della moto d’acqua, conquistando sette titoli mondiali.

Da anni è attivo nel volontariato con una manifestazione da lui stesso ideata e denominata Jet Ski Therapy, rivolta a bambini e ragazzi affetti da disabilità, il cui intento è mostrare e fare vivere loro la pratica sportiva e la realtà dell’atleta, distogliendoli da una quotidianità altrimenti fatta di terapie ospedaliere, sofferenze e isolamento domestico.

Nel 2021, con la ripartenza post Covid-19, tali iniziative, che si svolgono durante la stagione estiva, hanno conosciuto un ulteriore successo, estendendosi dalle località marittime liguri a quelle laziali di Terracina e Cerveteri.

Fabio Incorvaia

CAVALIERE Cinzia SCARONE

In considerazione del costante e generoso impegno profuso a favore della comunità, all’impegno e al senso di responsabilità dimostrato nello svolgimento della sua professione, a salvaguardia della salute umana.

Dirigente medico di laboratorio della Struttura Complessa Patologia Clinica dell’Ospedale San Paolo di Savona e responsabile del Centro TAO, ambulatorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese che si occupa della sorveglianza delle terapie antitrombotiche, ha, altresì, svolto attività di insegnamento a contratto in materia di microbiologia e virologia presso la Facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università di Genova.

E’, inoltre, autrice di svariati lavori scientifici nazionali ed internazionali, relatrice e responsabile di segreteria scientifica in diversi congressi.

Al di fuori della professione medica, svolge attività artistica come autrice di prosa e narrativa; ha pubblicato due raccolte di racconti e nel 2013 un libro fotografico autobiografico i cui proventi sono stati interamente donati per le attività dell’Associazione Savonese contro le Leucemie.

Cinzia Scarone

CAVALIERE Riccardo SETTE

In considerazione della professionalità e dell’attaccamento al dovere dimostrati.

Funzionario presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, ha svolto corsi di formazione come docente ed esaminatore e preso parte, altresì, a numerosi interventi di soccorso a seguito di calamità naturali e scenari incidentali di rilievo, che gli hanno valso il conferimento di svariate benemerenze.