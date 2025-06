Savona celebra il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Savona. Domani, 5 giugno, ricorre il 211° Annuale dell’Arma dei Carabinieri. La significativa ricorrenza cade proprio il 5 giugno, data in cui, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

Fondata il 13 luglio 1814, l’Arma dei Carabinieri è da sempre considerata una delle espressioni più autentiche della Nazione, dall’Unità d’Italia fino ai giorni nostri.

La duplice funzione che caratterizza l’Arma — Forza Armata e Forza di Polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza — garantisce una presenza costante dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale. Un impegno quotidiano volto a tutelare la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, non solo in ambito nazionale ma anche internazionale, attraverso la partecipazione a missioni di pace.

Il punto di forza dell’Arma risiede nella sua capillare distribuzione sul territorio provinciale, in particolare attraverso i Comandi Stazione, che operano con dedizione per rispondere alle esigenze della popolazione. Una presenza attiva anche nei comuni più piccoli, che consente ai cittadini di non sentirsi mai abbandonati dallo Stato e dalle sue Istituzioni, potendo contare su interventi di supporto, sostegno e soccorso, come dimostrano anche le cronache recenti in occasione di eventi alluvionali.

La commemorazione del 211° Annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri sarà celebrata dalle ore 10 in piazza del Brandale con una cerimonia militare presieduta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Savona, Colonnello Vincenzo Barbanera, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della provincia di Savona, di numerosi invitati, dei familiari dei militari e di tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Durante la cerimonia verranno inoltre consegnate alcune ricompense ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio o in azioni particolarmente meritorie.