Savona capitale internazionale della geologia: il 10 e 11 giugno arriva Geoviews 2025 al Priamar

Savona. Lo aveva già anticipato nei giorni scorsi Alessandro Scarpati, presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria, durante l’ultimo episodio del podcast di IVG: Savona è pronta a diventare per due giorni la capitale della geologia e della geotecnica.

Il 10 e 11 giugno la Fortezza del Priamar ospiterà Geoviews 2025, un importante workshop internazionale che vedrà riuniti nella città della Torretta esperti da tutto il mondo. Al centro del convegno: geologia strutturale, meccanica delle rocce, ma anche temi molto concreti e attuali come frane, dissesto idrogeologico, infrastrutture e cambiamenti climatici.

Un evento che nasce da una necessità tangibile, mai come in questi ultimi anni e specie in una regione come la Liguria. dove i problemi legati al territorio sono sempre più visibili.

“La Liguria, regione in cui i collegamenti sono sempre più difficili a causa di infrastrutture vulnerabili, spesso interessate da frane o da lavori imputabili soprattutto alla manutenzione delle gallerie, ospita un evento internazionale nel quale interverranno esperti provenienti da tutto il mondo, che si confronteranno su temi cruciali per il futuro: dissesto idrogeologico, gestione del rischio geotecnico e adattamento ai cambiamenti climatici”, così Alessandro Scarpati, presidente Ordine dei Geologi della Liguria.

Il workshop è organizzato da IAEG, International Association of Engineering Geology and the Environment, in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria. Ed è un ritorno, dopo la prima edizione già ospitata a Savona nel 2023.

“Sono felice che il workshop Geoviews 2025 sia nuovamente ospitato a Savona dopo la prima edizione del 2023” – spiega Diego Minuto, responsabile scientifico dell’evento – “Il tema della relazione fra geologia strutturale e meccanica delle rocce, ancorché possa apparire specialistico, ha in realtà una valenza scientifica e tecnica enorme nel ponte che si viene a creare tra una disciplina genuinamente geologica, la geologia strutturale, e la meccanica delle rocce, ove le competenze ingegneristiche e geologiche sono oramai compenetrate, all’interno del mondo scientifico, da decenni. Tengo a sottolineare come l’evento sia caratterizzato dalla partecipazione di esperti riconosciuti a livello mondiale dal Canada, dalla Grecia, dagli USA, dall’Italia e dalla Serbia, quindi con un afflato veramente internazionale che – credo – possa dare un importante lustro alla Città di Savona”.

Il convegno nasce dall’iniziativa diretta di professionisti del settore: “Questo convegno nasce, per così dire, dal basso: non da una istituzione, ma da un gruppo di geologi provenienti dal mondo della libera professione e delle società di ingegneria spontaneamente raccolti intorno all’esigenza di fornire un’occasione formativa di alto livello rivolgendosi ai migliori specialisti in campo nazionale e internazionale. I relatori sono stati scelti in base alle loro competenze e non a criteri di appartenenza, mentre il convegno è totalmente finanziato dalle quote degli iscritti e dagli sponsor che hanno creduto nella validità dei suoi contenuti”, sottolinea Oronzo Antonio Longo, referente IAEG Italia.

Un appuntamento da non perdere per chi si occupa di ambiente, territorio, sicurezza e infrastrutture, ma anche un’occasione per Savona di mostrarsi al centro del dibattito scientifico e tecnico internazionale. Clicca qui per leggere il programma completo della due giorni.