Savona. Soccorsi mobilitati, questo pomeriggio, per un incidente stradale verificatosi lungo la via Nazionale Piemonte a Savona, all’altezza di Maschio.

Secondo quanto accertato, per cause ancora da stabilire un’auto sarebbe uscita di strada, finendo in una cunetta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118, i volontari della Croce Rossa di Millesimo, la polizia locale di Savona ed i carabinieri.

Uno degli occupanti dell’auto ha riportato alcune lievi ferite, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.