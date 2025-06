Savona, arto inferiore amputato per l’anziana rimasta coinvolta in un incidente mentre scendeva dal pullman

Savona. Sono peggiorate le condizioni della donna, di 85 anni, che nella giornata di ieri è stata ferita mentre scendeva dal pullman in piazza del Popolo, a Savona. Sono peggiorate a tal punto che nella notte si è resa necessaria l’amputazione di un arto inferiore.

A comunicarlo alla redazione di IVG il figlio della signora che è rimasto sconvolto dall’accaduto. Ora l’anziana è ricoverata ancora nel reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure, e si attendo sviluppi a riguardo.

L’arto è stato amputato da metà coscia in giù, purtroppo per le gravi ferite riportate non è stato possibile salvarlo anche se i medici hanno cercato, in ogni modo, di non ricorrere a questa drastica decisione.