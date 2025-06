Savona, apre il centro per la famiglia in via Sormano

Savona. Il Comune di Savona, in qualità di capofila della Conferenza dei Sindaci del territorio ASL 2 Savonese, riceve annualmente da Regione Liguria le risorse del Fondo Politiche per la Famiglia assegnate dallo specifico Dipartimento destinate principalmente a realizzare i Centri per le famiglie.

In accordo con il Comune di Cairo Montenotte, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 Bormide, il Comune di Savona ha deciso di avviare le attività del Centro per la famiglia, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, mediante procedura di coprogettazione al fine di far acquisire a questo nuovo servizio una centralità rispetto al tema della promozione del benessere delle famiglie, mettendo in luce le realtà esistenti e stimolando le risorse della comunità al fine di creare una dinamica virtuosa, in cui sia la comunità stessa a rendersi protagonista in un’ottica di partecipazione attiva e capillare.

Il Centro Famiglia ha aperto nei giorni scorsi, si trova in via Sormano 24-26R e si rivolge a tutte le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale N.7 Savonese. Visto che è stato realizzato mediante procedura condivisa con il Comune di Cairo Montenotte, è stato aperto contestualmente un centro famiglia “satellite” a Carcare, nei locali dell’Istituto Comprensivo di via del collegio.

“Siamo felici dell’avvio del Centro per la Famiglia – è il commento dell’Assessore al Welfare, Riccardo Viaggi – che avrà come obiettivo per l’Ambito Territoriale Sociale N.7 Savonese e i diversi soggetti del Terzo Settore che collaboreranno al suo funzionamento la promozione del benessere delle famiglie. E’ un tassello dei servizi molto importante nei Comune che dal prossimo autunno svolgerà un ruolo importante su questa tematica”.

All’Avviso di coprogettazione hanno espresso manifestazione d’interesse i seguenti Enti del Terzo Settore che hanno costituito un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS):

– Progetto Città Società Cooperativa Sociale (capofila)

– San Pio Società Cooperativa Sociale

– Associazione Cresc.i Odv

– Cooperativa Onlus “Rosa di Gerico la casa dei bambini”

– Fondazione l’Ancora Onlus e Ancora Servizi Soc. Coop. Sociale.

La principale attività prevista in questo periodo iniziale che coincide con la stagione estiva è lo sportello di ascolto per l’informazione e l’orientamento, volto ad orientare/informare e promuovere la genitorialità e il ruolo sociale educativo delle famiglie.

Lo sportello nello specifico promuove:

• servizi, risorse e opportunità istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero) del territorio, per il sostegno all’organizzazione della vita quotidiana delle famiglie;

• iniziative attivate dalla comunità locale e dal Terzo Settore – espresse anche attraverso le diverse forme di collaborazione a favore delle famiglie (tempo libero, dimensione ludica,culturale,sportiva ed educativa);

• opportunità ed iniziative di approfondimento su tematiche di interesse;

• servizi dedicati per famiglie di nuova immigrazione;

• la rilevazione dei fabbisogni delle famiglie del territorio;

• informazioni sulle misure di sostegno alle famiglie;

• orientamento e creazione del contatto per l’accesso ai servizi socio e ducativi, sanitari e sociosanitari del territorio;

• orientamento sui servizi per affido e adozioni al fine di fornire informazioni corrette per orientare le persone interessate a contattare direttamente i servizi specialistici.

Lo sportello sarà aperto con i seguenti orari:

– Lunedì dalle 9.00 alle 13.00

– Martedì dalle 15.00 alle 18.00

– Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00

– Giovedì dalle 9.00 alle 13.00

– Sabato dalle 9.00 alle 13.00