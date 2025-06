Savona, al via la stagione 2025 dell’Opera Giocosa. Russo: “Lavoro sinergico, iniziato oltre un anno fa ma che sta dando frutti importanti”

Savona. La nuova stagione del Teatro dell’Opera Giocosa, che prenderà il via il prossimo giugno e proseguirà fino a dicembre 2025, presenta un cartellone denso di novità per una città che vuole sempre di più scoprire capolavori della musica muovendosi in vari luoghi e collaborando con varie istituzioni culturali savonesi.

Estate – Torna il Festival Contaminazioni Liriche 2025

Alla Fortezza del Priamàr nell’ambito della Stagione Estiva, il Festival Contaminazioni liriche 2025 si aprirà con una nuova produzione de Il barbiere di Siviglia di Rossini, titolo che manca a Savona da otto anni. Con la regia di Renato Bonajuto, Giovanni Di Stefano alla direzione della Voxonus Orchestra e il Coro del Teatro dell’Opera Giocosa preparato da GianLuca Ascheri, dal 25 al 29 giugno, saranno sulla scena Manuel Amati (Il Conte d’Almaviva), Angela Schisano (Rosina), Paolo Ingrasciotta (Figaro), Giovanni Battista Parodi (Don Basilio), Claudia Belluomini (Berta) e Michelangelo Ferri (Fiorello). Il Barbiere di Siviglia si presenta con un importante carattere di innovazione, infatti, se dal punto di vista musicale si punta a realizzare una novità grazie alla presenza della Voxonus Orchestra, attivamente impegnata nell’esecuzione con strumenti originali per ricreare quel suono previsto dal compositore pesarese e offrendo una novità per l’ascoltatore che si arricchirà di un suono inaspettato, altra caratteristica e altro punto di forza dell’allestimento sarà il progetto sviluppato in accordo con il Nuovo Filmstudio di Savona: l’allestimento proporrà una contemporanea “doppia regia” teatrale e cinematografica. La regia teatrale tradizionale, si sovrapporrà a quella televisiva, mettendo il pubblico a strettissimo contatto con la fase produttiva della regia cinematografica in grado di sottolineare diversamente i momenti di maggiore intensità comica o drammatica della partitura. I costumi saranno curati da Artemio Cabassi e le riprese video da Luigi Cerati.

A coronamento dell’estate, sono previsti due concerti che, come è nello spirito del Festival di questo Ente, mettono insieme musica strumentale e vocalità. È il caso dell’appuntamento del 6 luglio con il Gomalan Brass Quintet che porterà sul magnifico palcoscenico della Fortezza del Priamàr Gomalan+Aida, l’esilarante spettacolo in cui i cinque artisti rivisitano, tra ironia e virtuosismo, Aida il capolavoro verdiano.

A seguire il 26 luglio alle ore 21.30, Danilo Marchello dirigerà la Filarmonica di Chiavari in un programma dal titolo Il Mito di Sinatra: Big Band, swing e jazz senza tempo, dedicato alle canzoni portate al successo dall’immortale voce di Frank Sinatra ed eseguite dalla voce di Alessandro Conti.

Alla fortezza del Priamàr, inoltre, anche quest’anno si svolgerà la cerimonia di premiazione dei giovani partecipanti al Premio Letterario “Renata Scotto”. Giunto alla sua terza edizione, il premio, ideato da questo Ente, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Savona e l’Ufficio Scolastico Provinciale, premia i racconti di argomento musicale presentati dagli allievi delle scuole secondarie di I e II grado di Savona e provincia.

Autunno – La stagione lirica dalle Officine Solimano al Teatro Chiabrera

L’Opera Giocosa sarà al Teatro dei Cattivi Maestri, all’interno del complesso delle ex Officine Solimano. Si instaura così un’attiva collaborazione con questa realtà savonese grazie a uno spettacolo dedicato alle famiglie che inaugurerà la stagione dei Cattivi Maestri l’11 ottobre, preceduto da una serie di recite realizzate per le scolaresche di Savona e provincia nelle date del 9 e 10 ottobre. In scena un nuovo allestimento del celeberrimo Intermezzo pergolesiano de La serva padrona, con Linda Campanella e Matteo Peirone nei ruoli di Uberto e Serpina e Carlo Deprati nel ruolo di Vespone. Peirone firmerà anche la regia dell’allestimento con i costumi realizzati da Simone Martini. Sul podio dell’Ensemble Voxonus il Maestro Alfredo Stillo.

Al Teatro Chiabrera il sipario si aprirà, come di consueto con un titolo di repertorio: Rigoletto di Giuseppe Verdi che sarà in scena il 4 e 5 novembre per le scuole e il 7 e 9 novembre per il pubblico. L’Orchestra Sinfonica di Savona diretta da Aldo Sisillo e il Coro dell’Opera Giocosa, parteciperanno a un allestimento nato in collaborazione con il Teatro Nazionale Sloveno di Maribor. Sul palcoscenico Mariam Battistelli, giovane astro in ascesa nel panorama lirico internazionale, debutterà il ruolo di Gilda, accanto a Matteo Mezzaro (Duca di Mantova), Federico Longhi nel ruolo del titolo e Carlotta Vichi (Maddalena). La regia sarà curata da Pier Francesco Maestrini che ha curato la regia di oltre ottanta opere, dal repertorio barocco al verismo italiano, in Italia e all’estero. In occasione dell’allestimento di Rigoletto, grazie a un accordo di collaborazione con la sala d’essai Nuovo Filmstudio, sarà organizzata una serata tematica il 30 ottobre in cui, alla presenza di Mariam Battistelli e con Presentazione dell’opera, sarà proiettata la recente pellicola di Davide Livermore L’Opera! Arie per un’eclissi, presentata in anteprima e in concorso al Festival del Cinema di Roma 2024.

Un nuovo appuntamento per Savona sarà il Concerto di Natale che, da questo anno, si realizzerà il 13 dicembre giorno della festa di Santa Lucia, molto sentita in città. Sarà l’ultimo appuntamento dell’anno dell’Opera Giocosa che cresce nell’anno – partendo dal concerto del 24 febbraio che festeggia la nascita del grande soprano Renata Scotto – e sarà dedicato al repertorio sacro in occasione delle celebrazioni per il Giubileo 2025. Al Teatro Chiabrera il Voxonus Ensemble e un grande gruppo vocale costituito dalle corali attive sul territorio eseguiranno il Gloria e il Beatus Vir di Antonio Vivaldi.

La sinergia stretta con il Comune di Savona, la Regione Liguria, l’apporto fondamentale del Ministero della Cultura, la Fondazione Demari, l’Unione Industriali di Savona, l’Autorità Portuale, Costa Crociere nonché l’impegno e la collaborazione con Il Polo Musicale Savonese, il Coro del Teatro dell’Opera Giocosa, il sostegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale e la vicinanza di realtà come l’Associazione Musicale Rossini, oltre all’impegno dei tecnici e delle maestranze amministrative e artistiche permettono la realizzazione di una proposta 2025 che si inscrive nel percorso artistico che questo Ente porta avanti da sempre con l’attiva collaborazione di Emanuela Ersilia Abbadessa con i suoi progetti basati sulla volontà di attrarre e formare un nuovo pubblico e di facilitare l’accesso allo spettacolo musicale alle varie fasce della popolazione creando un pubblico consapevole e preparato e trasformando gli ascoltatori in ascoltatori attivi.

“Il Teatro dell’Opera Giocosa è il frutto di un lavoro non scontato. E’ il frutto di una riunione intorno ad un tavolo a cui si sono sedute più parti, anche il teatro Chiabrera, e ciò non è banale. I percorsi sono fatti di tappe e questa è una tappa importante e non scontata. Anche il fatto che ci sia un palinsesti da capogiro non è così scontato. Molto importante è anche il fatto che viene rivalorizzata la cappella sconsacrata del Priamar.”, afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Savina, Nicoletta Negro.

“Questa è un’organizzazione congiunta che è figlia di un percorso che ha visto il coinvolgimento di più parti. E’ frutto di un percorso che abbiamo avviato da tempo e anche che con tutte le difficoltà che comportano i percorsi inediti sta compiendo dei passi avanti importanti e graduati – afferma il sindaco, Marco Russo – vogliamo arrivare a formulare una proposta musicale coordinata e forte. Una proposta che sicuramente arricchisce il nostro vasto territorio ma anche un percorso che permette alla nostra città di uscire fuori dai propri confini. Stiamo facendo progressi e ne siamo orgogliosi”.