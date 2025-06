Savona, al via la digitalizzazione fotografica dei reperti del Museo Archeologico

Savona. Da alcuni giorni i locali del Civico Museo Archeologico e della Città sono interessati da un’importante attività di documentazione digitale.

Grazie, infatti, ad un progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e curato dal Ministero della Cultura in collaborazione con la Regione Liguria, che ne è il soggetto attuatore, si sta procedendo alla documentazione fotografica digitale dei reperti esposti.

Si tratta di oltre 1200 reperti di piccole e grandi dimensioni che confluiranno in una Digital Library, grazie alla quale sarà possibile consultare liberamente questa documentazione gestita dall’Istituto Centrale per la digitalizzazione del Patrimonio Culturale, istituito nel 2019 all’interno del Ministero della Cultura.

L’intervento in corso, supportato dal personale del Museo savonese, è curato dalla società romana Almaviva spa e dalla Space spa di Prato, all’avanguardia in Italia nei progetti di innovazione tecnologica nel campo culturale, ed è stato assegnato al Civico Museo Archeologico e della Città di Savona proprio per l’importanza del suo patrimonio e la funzionalità della sua gestione.