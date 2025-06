Savona, accordo integrativo per i dipendenti dei pubblici esercizi nel savonese

Savona. Oggi anche Ugl ha ufficialmente sottoscritto l’accordo integrativo per i dipendenti di aziende del settore dei pubblici esercizi della Provincia di Savona.

“Presso la Confcommercio Savona – dichiara Dario Cigliutti, segretario provinciale UGL-UTL di Savona – l’UGL ha aggiunto la propria firma al fine di garantire un importante passo avanti per i lavoratori e le imprese del settore”.

“L’accordo rappresenta un risultato concreto e condiviso tra le parti sociali – sottolinea Manuel Longagna, reggente provinciale del Terziario – volto a garantire maggiore tutela, valorizzazione professionale e nuove opportunità per i dipendenti delle aziende operanti in un settore chiave per il turismo e l’accoglienza del nostro territorio”.

Con la firma odierna si intraprende un percorso costruttivo promuovendo il benessere dei lavoratori attraverso dei benefit previsti dalla normativa vigente (art. 51, comma 2, TUIR) e premi di risultato ai sensi dell’art. 13 del CCNL.