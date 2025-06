SAT, piano da oltre 21 mln di euro per il rinnovo della flotta mezzi

Vado Ligure. SAT – Servizi Ambientali Territoriali ha annunciato un importante piano di investimenti per oltre 21 milioni di euro entro il 2029, finalizzato alla sostituzione dei veicoli a noleggio e rinnovo della flotta aziendale. L’obiettivo è dotare l’azienda di mezzi moderni, più sicuri, efficienti e compatibili con l’ambiente, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione operativa.

L’investimento prevede la sostituzione complessiva di 402 mezzi da acquistare dei quali 67 già di proprietà, 201 attualmente a noleggio, oltre a 109 attrezzature e 25 mezzi necessari per completare la dotazione impiantistica e ottimizzare la raccolta e il decoro urbano.

Con questo intervento SAT ha avviato un processo di rinnovamento che prevede, tra l’altro la sostituzione integrale dei 201 mezzi attualmente a noleggio con mezzi di proprietà. Questa scelta strategica non solo permetterà un miglioramento delle performance tecniche e ambientali dei mezzi, ma garantirà allo stesso tempo un risparmio di circa 1 milione di euro all’anno nel periodo compreso tra il 2025 e il 2029.

“Si tratta di un’operazione molto importante – spiega Presidente di SAT Massimo Zunino – perché permette di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, rinnovare la flotta dei mezzi SAT con evidenti benefici in termini di efficienza, sicurezza e impatto ambientale; dall’altro, ottenere rilevanti risparmi economici di gestione, liberando risorse che potranno essere reinvestite a beneficio del servizio e del territorio”.

Secondo il Direttore Tecnico di SAT Sergio Poggio: “Il piano di investimenti prevede l’acquisizione di veicoli più moderni ed efficienti, idonei a supportare la tecnologia per passare da tassa a tariffa. La sostituzione dei veicoli avverrà in modo graduale ma costante, secondo una pianificazione annuale, che garantisce continuità operativa e tempi certi”.

“I nuovi mezzi saranno distribuiti in tutte le sedi operative della provincia, contribuendo a uniformare il servizio su tutto il territorio. Ringrazio tutti quelli che hanno in qualche modo collaborato e lavorato al raggiungimento di questo obiettivo e mi rivolgo, in modo particolare, agli organi sociali di SAT, ai Sindaci, all’Amministrazione Provinciale e ai miei collaboratori”.

“SAT si conferma protagonista di un processo di crescita e trasformazione orientato alla qualità e alla responsabilità ambientale, rafforzando il proprio ruolo di riferimento nel settore dei servizi pubblici locali”.