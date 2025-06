Sassello, si insedia il nuovo Consiglio comunale e il neo sindaco Scasso celebra il suo primo matrimonio

Sassello. Si è insediato ieri, 6 giugno, il neo eletto Consiglio comunale di Sassello e il nuovo sindaco, Gian Marco Scasso, oltre ad aver prestato il giuramento, ha già celebrato il suo primo matrimonio in fascia Tricolore. Giornate di intenso lavoro per il parlamentino sassellese, alle prese con numerose incombenze e impegni per il territorio.

Durante la seduta di insediamento sono stati resi noti i nomi dei due assessori che compongono la giunta, ovvero Sabrina Vernero, medico rianimatore da anni in servizio all’ospedale San Paolo di Savona, e Italo Caviglia, già docente di diritto pubblico ed ispettore in Regione Liguria. Alla prima sono state assegnate le deleghe a Servizi sociali, scuola, sanità, turismo, cultura e sport, mentre al secondo bilancio, tributi, affari generali e personale.

In consiglio comunale anche Martino Zunino, Adelmo Dabove, Elena Massacesi, Franco Orsi, Bruno Antonio De Felice, Claudia Manolio e Vincenzo Pinto, mentre, nei giorni scorsi, si è dimesso Andrea Damiano Pastorino per problemi familiari.