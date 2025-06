Sassello, incendio boschivo vicino alla statale: vigili del fuoco e volontari in azione

Sassello. E’ ancora in corso l’azione di spegnimento di un incendio boschivo divampato non lontano dalla strada statale 334 a Sassello, in località Madonna del Salto.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, con il fumo ben visibile dal collegamento viario e dalla stessa zona circostante.

Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate da una autobotte arrivata dal comando provinciale e dai volontari Aib presenti sul posto.

Stando a quanto riferito, il rogo sarebbe quasi sotto controllo: le fiamme non hanno costretto alla chiusura della viabilità.

Restano ancora da appurare le cause che hanno innescato l’incendio nell’area boschiva: una volta domato e ultimata la bonifica, si attendono accertamenti e riscontri sull’accaduto.