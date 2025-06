Santa Corona, le parole di un cittadino: “Al pronto soccorso dei missionari che lavorano in condizioni infernali”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata alla nostra redazione da parte di un cittadino.

Buongiorno,

non sono abituato a scrivere sul vostro giornale, ma ho la necessità di divulgare il più possibile un ringraziamento particolare a tutto il personale del pronto soccorso di Santa Corona.

Hanno curato, in occasioni diverse, ieri mia madre e un mese fa mia suocera, con una dedizione e una cura senza eguali, costretti a lavorare in condizioni infernali, senza spazi, senza personale in numero adeguato.

Questi lavoratori non possono essere chiamati solo lavoratori; in queste condizioni possono essere chiamati missionari.

Se avessi il potere di obbligare un qualsiasi burocrate che taglia i fondi alla sanità, lo costringerei a stare anche solo 24 ore in pronto soccorso: potrebbe rendersi conto della vita che sono costretti a fare questi lavoratori.

Non voglio fare distinzioni di genere, ma una nota particolare va alla forza, competenza e umanità dimostrata dalle lavoratrici di questo inferno.

Grazie ancora per il vostro impegno.

Lettera firmata.