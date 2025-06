Sanità, Arboscello (PD): “Un casello dedicato ai mezzi di soccorso per il San Paolo è una priorità”

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità dal consiglio regionale un ordine del giorno, presentato da Roberto Arboscello (Pd) e Alessandro Bozzano (Vince Liguria-Noi Moderati), che impegna la giunta a valutare la possibilità di far inserire l’opera all’interno del piano economico-finanziario del concessionario nei confronti del concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel documento si rileva l’importanza dell’opera per garantire un accesso tempestivo al reparto di pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha annunciato il parere favorevole della giunta. Jan Casella (Avs), Chiara Cerri (FI Berlusconi), Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini), Rocco Invernizzi (FdI) e Stefano Giordano (Mov5Stelle) hanno chiesto di sottoscrivere il documento unitario di Arboscello e Bozzano.

“Oggi ho presentato un ordine del giorno che impegna la giunta a sollecitare la realizzazione del casello autostradale dedicato ai mezzi di soccorso per l’ospedale San Paolo di Savona. Una proposta concreta per migliorare in modo decisivo l’accessibilità e l’efficienza del sistema di emergenza-urgenza nella provincia – dichiara Arboscello – Il casello dedicato significherebbe saltare la viabilità ordinaria, spesso congestionata, e garantire tempi di intervento rapidissimi. I benefici sarebbero immediati per tutta la Val Bormida e per il levante savonese, che potrebbero contare su un accesso diretto e veloce all’ospedale. Le pubbliche assistenze, oggi già in difficoltà per la carenza di volontari, potrebbero così ridurre i tempi dei trasporti ordinari e liberare risorse preziose in un momento già critico per il mondo del volontariato sanitario”.

“Già nella scorsa legislatura mi sono battuto per questa proposta. Sono soddisfatto per il voto unanime positivo e la condivisione di tutta l’aula ma ora chiedo all’ Assessore Nicolò, che ieri era in Valbormida e ha potuto toccare con mano le criticità del collegamento tra l’entroterra e l’ospedale, e la giunta di attivarsi presso il Ministero e il concessionario per traguardare un risultato che avrebbe un impatto enorme per la qualità e l’efficienza dei servizi sanitari e di soccorso sul territorio”.