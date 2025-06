Sangue e plasma, al via la campagna estiva con Spiderman: “Donare per la stagione estiva”

Regione Liguria ha lanciato le campagne per invitare i cittadini a donare sangue e plasma in con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione e per ringraziare i volontari per il loro dono che contribuisce a salvare vite umane.

Anche quest’anno le campagne hanno come protagonista Mattia Villardita, il volontario savonese impegnato nel sociale che da anni indossa i panni di Spiderman. “I suoi messaggi sulla campagna per donare il sangue lo scorso anno hanno ottenuto numeri record, raggiungendo oltre 6 milioni di persone, con quasi 80mila utenti che sono andati a leggere gli approfondimenti sulla pagina dedicata della Regione Liguria – ha evidenziato il consigliere Angelo Vaccarezza -. Le campagne di comunicazione hanno anche avuto una ripercussione sulla raccolta di sangue e, in particolare, plasma, cresciuta nel corso dell’ultimo anno”.

“Le campagne, oltre ai social, prevedono quest’anno anche la diffusione sui mezzi pubblici e negli stabilimenti balneari con Spiderman che prima di partire per le vacanze si ricorda che c’è da fare qualcosa di molto importante: andare a donare”.

Collegato alla raccolta di sangue, è stato promosso dalla Rete Cardiologica degli IRCCS di cui fa parte l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova nell’ambito delle malattie cardiovascolari lo studio CVrisk-IT che prevede il coinvolgimento dei donatori di sangue per tutelarli dal punto di vista della salute e fornisce l’occasione per avvicinare la popolazione alla donazione di sangue e che, in parte, si svolge presso o locali della medicina trasfusionale.

In questa pagina del Canale Salute di Regione Liguria tutte le informazioni utili sulla donazione di sangue e plasma: https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/cosa-cerchi/donazione-sangue.html

A questo link gli spot con Spiderman per promuovere la donazione di sangue e plasma: https://www.transfernow.net/dl/20250611hRwnehbK.