S.F. Loano, La Monica: “Torno con molto entusiasmo e grande umiltà. Collaborare con Lupo è un onore”

Loano. La San Francesco Loano è in piena fase di programmazione per la prossima stagione. I rossoblù intendono consolidarsi in Eccellenza per favorire una crescita sempre più importante del proprio progetto. In panchina c’è la novità ambientale con Alessandro Lupo e alla direzione sportiva, invece, un nome familiare dalle parti dell’Ellena: ritorna operativo Alessio La Monica.

Direttore, quali sono le sensazioni per questo ritorno?

Diciamo che il mio è un ritorno parziale, perché l’anno scorso, causa motivi familiari, ho dovuto prendere una pausa, ma il mio supporto al di fuori del campo non è mai mancato. Torno in una nuova veste con molto entusiasmo e con grande umiltà, consapevole che servirà molta fame e voglia di lottare. La stima e l’affetto della società e dei giocatori sono stati un motivo d’orgoglio e mi hanno spinto ad accettare questa nuova sfida.

Che ambiente hai “ritrovato”?

Ho ritrovato l’ambiente che conosco. L’anno scorso c’è stata un po’ di sofferenza dopo un’annata trionfale, sono situazioni che fanno parte del percorso, ma vedo negli occhi di tutti la voglia di fare bene e levarsi tante soddisfazioni. L’obiettivo deve essere quello di cercare di migliorare l’anno scorso, cercando di arrivare alla salvezza con più tranquillità, cercando di proporre le nostre idee e provando a fare dei punti su ogni campo. Anche se abbiamo bene in testa che per farlo dovremmo dare il 110%. I miei obiettivi vanno di pari passo con quelli della squadra: non esiste un io, ma solo un noi.

Come ti stai trovando con Lupo?

Innanzitutto, parto col salutare e ringraziare mister Cattardico per il lavoro svolto e il rapporto che si è creato in questi bellissimi anni. Di mister Lupo, che di sicuro non ha bisogno di presentazioni, mi ha colpito molto l’entusiasmo e l’energia che sta trasmettendo a tutto l’ambiente. Sono contento che il mister abbia voluto sposare il nostro progetto. Diciamo che stiamo rompendo il ghiaccio, ma le prime sensazioni sono ottime. Per me è un onore e un privilegio collaborare con lui.

Come vi muoverete per la costruzione della rosa?

Abbiamo le idee abbastanza chiare. Stiamo procedendo con ordine, con le conferme dei ragazzi in primo luogo. Siamo molto attenti al mercato, abbiamo individuato dei profili che ci piacciono, ma non ci facciamo prendere dall’ansia. Lavoriamo con tranquillità, cercando di individuare oltre che degli ottimi giocatori, dei ragazzi con dei valori.

I lavori per il campo sintetico e la struttura dell’Ellena sono decisamente importanti per consentire una sempre più alta crescita

Sono un chiaro segnale che la città e la società stanno lavorando per consolidarsi, mettendo basi solide e cercando di migliorare ogni anno. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale per il supporto che ci stanno dando ogni anno.