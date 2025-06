RunRivieraRun Half Marathon, la “Mezza più bella d’Italia” si ferma definitivamente: “Un bel viaggio di grandi emozioni e soddisfazioni”

Finale Ligure. La RunRivieraRun Half Marathon si ferma. Ad annunciarlo, tramite un post sui social, è Luciano Costa, presidente dell’Asd RunrivieraRun che dal 2012 organizza la corsa che, partendo da Varigotti, attraversa Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e si conclude in Marina di Loano. Annullata, dunque, l’edizione 2025 in programma alla fine del mese di ottobre.

Ringraziando tutti gli amici “per il meraviglioso viaggio insieme”, Costa ha spiegato: “Dopo l’annullamento dello scorso anno per le elezioni regionali, annullamento che, come già accaduto in passato ai tempi del Covid, alla nostra associazione è costato sia in termini economici, sia in termini logistico organizzativi, ci siamo chiesti quale strada potesse seguire la RunRivieraRun Half Marathon, la Mezza maratona che, dal 2012, insieme a tutti voi amici, abbiamo portato agli onori del mondo grazie alla collaborazione di tutto un territorio e alla nostra caparbietà, facendola diventare, a detta del popolo del running, una delle mezze più belle d’Italia. E con orgoglio, con il lavoro, la dedizione e l’amore per questo sport, nel 2023, atleti di 19 Paesi erano ai nastri di partenza, la nostra più grande soddisfazione”.

“La RunRivieraRun Half Marathon è sempre stata evento, non solo promozionale e sportivo, ma prettamente turistico, portando atleti e famiglie da Italia ed estero a conoscere un territorio, dove poi sono ritornati come turisti durante l’anno. Ma, da una parte, i costi sono saliti notevolmente in questi anni (medaglie, maglie, pacchi gara, ecc. ecc.) e noi abbiamo voluto mantenere i prezzi inalterati dal 2012, le aspettative degli atleti sono sempre più alte e tutta la macchina organizzativa necessita di contributi importanti, non solo per poterla far crescere, ma anche per realizzarla ogni anno. E chi ha corso la nostra mezza potrà sempre dire di aver trovato strade chiuse, volontari in ogni dove, in un percorso lineare (Varigotti, Finalpia, Finalmarina, Finalborgo, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano e Marina di Loano) difficile da gestire, ma abbiamo sempre cercato di farlo al meglio, affinché voi poteste correre in assoluta libertà e divertimento. Dall’altra parte, gli organizzatori hanno sempre più impegni e non riescono a dedicare il tempo che vorrebbero alla loro creatura, un qualcosa che va oltre il concetto di gara, la RunRivieraRun Half Marathon è un sogno, un desiderio, persone che condividono un viaggio emozionale, è sempre stata una parte del nostro cuore”.

“A questo punto, riteniamo che sia giunto il momento di fermarci, di ringraziare tutti voi, tutti quelli presenti dal 2012 al 2023, per questa bellissima avventura insieme. La nostra visione è sempre stata quella, oltre a darvi un prodotto gestito nei minimi particolari (le navette da Loano al mattino e quelle al ritorno verso Varigotti, i bagni chimici, i migliori cronometristi, la chiusura totale delle strade, i ristori, i massaggi finali, le docce a cinque stelle al traguardo, le Polizie Locali e le pubbliche assistenze a supporto, i volontari e gli Angels ovunque, ecc. ecc.), di poter crescere anno dopo anno, di farvi arrivare al traguardo felici e soddisfatti. Speriamo di averlo fatto nella maggior parte dei casi e se, per qualcuno, non è stato così, noi ci abbiamo sempre messo l’anima. Possiamo con orgoglio dire che abbiamo creato un evento di rete, quattro Comuni che si sono messi a disposizione, la sinergia di un territorio, la collaborazione di tutti”.

“La nostra società, l’Asd RunRivieraRun, è fiera di aver ottenuto molti risultati in questi anni, tra i quali la nostra più grande soddisfazione è stata quella di: portare a correre e camminare migliaia di persone, promuovendo uno stile di vita sano; portare sul territorio migliaia di atleti da tutto il mondo che hanno usufruito di alberghi e servizi territoriali con le relative famiglie; aver dato risonanza al territorio sulla stampa specializzata nazionale ed internazionale oltre alla stampa regionale; aver contribuito a destagionalizzare il turismo; aver dato un riscontro reale, attraverso il nostro progetto sociale ‘Socializzazione e Benessere’ che ha coinvolto persone di ogni età in un vero processo di condivisione di obiettivi. La nostra associazione continuerà a perseguire i propri obiettivi sociali, anche se non organizzerà quella meravigliosa macchina rappresentata dalla mezza maratona”.

“Mi mancherà non potervi salutare uno ad uno alla partenza, accogliervi con le mie grida, emozionarmi per la meraviglia dei Maratonabili. Ma ogni cosa ha un inizio ed una fine, anche le più belle. Grazie ai sindaci, agli assessori, ai dirigenti, alle Polizie Locali, ai prefetti, ai questori e agli operai di ogni Comune coinvolto, alla Marina di Loano per lo straordinario supporto dal 2012, ai volontari tutti, alle pubbliche assistenze, alle protezioni civili, alle diverse associazioni, ai nostri fantastici Angels che si sono succeduti dal 2012 ad oggi. Grazie a Voi tutti che avete amato questa gara, grazie agli 8 Heroes che hanno corso tutte le edizioni (Briozzo Umberto, Gabba Michele, Galfré Christian, Magenta Alberto, Mauri Eleonora, Pandoro Gianni, Terrando Paola, Tomasina Aldo), grazie a noi che ci abbiamo messo anima e cuore, sempre. E’ stato un bel viaggio, un viaggio di grandi emozioni”.