Roccavignale e Legino, Vaccarezza (FI): “Dalla Regione contributi per interventi su impiantistica sportiva”

Roccavignale. “Dando seguito a quanto stabilito con la Delibera di Giunta 141 del 20 marzo 2025, la Regione ha emanato il Decreto di concessione dei contributi a valere sul Fondo Strategico Regionale per interventi riguardanti l’impiantistica sportiva”, così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Nel territorio provinciale di Savona, sono finanziati i Comuni di Roccavignale con 437.500 euro per la realizzazione di un impianto a fune per fini ludico/sportivi (tipo zip line) tra le località Poggio e Gere, e il Comune di Savona con 322.000 euro per l’adeguamento alle norme della F.I.G.C. L.N.D. del campo di calcio comunale “Ruffinengo”, in località Legino (161.000 euro sul 2025 e 161.000 euro sul 2026)”, aggiunge.

“Desidero ringraziare la Giunta regionale, ed in particolare l’Assessore allo Sport Simona Ferro, per l’impegno a supporto dei Comuni per la realizzazione o l’ammodernamento degli impianti sul nostro territorio. Qui il testo Decreto: https://decretidigitali.regione.liguria.it/ArchivioFile/20254146/Decreto-4146-2025.pdf”, conclude.