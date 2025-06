Rivolta nel carcere di Marassi, due feriti. La testimonianza: “Due agenti per tantissimi detenuti”

Liguria. Rivolta nel carcere di Marassi. Nella tarda mattinata di mercoledì un gruppo di detenuti si è ribellato agli agenti di polizia penitenziaria aggredendoli e scatenando il caos all’interno della struttura. La notizia si è diffusa intorno alle 14 con un viavai di ambulanze e sirene che hanno raggiunto la casa circondariale e informazioni inizialmente molto frammentarie. Sul posto un dispiegamento di forze dell’ordine tra polizia di Stato e carabinieri. La rivolta la interessato la seconda sezione del carcere coinvolgendo circa 100 detenuti.

Uilpa: “Rivolta scoppiata per un presunto stupro”

“Si sono portati al piano terra e starebbero vandalizzando i locali nell’intento di regolare i conti con altri reclusi, pare sei, che nei giorni scorsi avrebbero sessualmente un altro detenuto, per il quale ieri sera sarebbe stato necessario l’accompagnamento presso l’ospedale cittadino per le cure del caso – fa sapere Gennarino De Fazio, segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria – La polizia penitenziaria, già stremata nelle forze e mortificata nel morale, sta cercando con non poche difficoltà di contenere i tumulti, in attesa di rinforzi. Tutto questo è il segno tangibile dello stato di degrado delle carceri, che non può essere affrontato con interventi meramente repressivi, come l’introduzione del reato ‘impossibile’ di rivolta, ma agendo soprattutto sulla prevenzione attraverso l’umanizzazione delle condizioni di lavoro degli operatori e della detenzione”.

Presenti anche diverse ambulanze inviate dal 118: Due i poliziotti penitenziari rimasti lievemente feriti (entrambi portati in ospedale in codice verde, per un trauma a un braccio e a una gamba).

All’interno del carcere sono entrate le aliquote specializzate di primo intervento di polizia e carabinieri in tenuta antisommossa per tentare di sedare la rivolta. La situazione si è poi quasi normalizzata intorno alle 15.30 anche se la seconda sezione del carcere è stata devastata.

L’attenzione resta ora su un gruppetto di detenuti, circa una decina, che si è radunato in area passeggio: nonostante il timore che potessero in qualche modo riuscire a uscire dalla struttura, i detenuti poco prima delle 16 sono rientrati nelle loro celle.

La testimonianza dell’insegnante: “ I detenuti erano tantissimi e c’erano solo due agenti”

“È scoppiata una sommossa molto pesante – racconta a Genova24 Simonetta Colello, insegnante che presta servizio in carcere – noi insegnanti eravamo dentro e ci hanno messo al sicuro in un’aula. Sono 18 anni che insegno in carcere e non ho mai visto una cosa del genere”.

“Ci hanno fatto uscire dopo molto, siamo rimasti chiusi dentro per molto tempo – continua – I detenuti erano tantissimi e c’erano solo due agenti, non c’era possibilità di comunicare con l’esterno. Abbiamo visto vetri infranti, lanci di cose”. Anche gli operatori sanitari presenti all’interno del carcere sono stati radunati in una stanza per metterli in sicurezza e poi fatti uscire quando la situazione si è normalizzata.

La sindaca Salis: “Grazie a polizia locale per intervento”

Sulla rivolta è intervenuta anche la sindaca di Genova Silvia Salis: “Abbiamo avviato immediatamente un canale diretto con Prefettura, Questura e le altre autorità competenti – ha detto mentre i disordini erano ancora in corso – Gli agenti della Polizia locale, insieme alle altre forze dell’ordine, sono impegnati nella messa in sicurezza della zona circostante il Carcere di Marassi, e nella chiusura di alcune strade limitrofe, a presidio della cittadinanza e del territorio. Ringrazio per l’impegno e per l’intervento immediato le donne e gli uomini del nostro corpo della Polizia Locale e di tutte le forze dell’ordine, desidero esprimere totale solidarietà agli agenti della Polizia penitenziaria e al personale coinvolto”.

Bucci: “Grande professionalità di polizia penitenziaria e forze dell’ordine. Necessario lo spostamento del carcere”

“Prima di ogni considerazione vanno espressi ringraziamento e apprezzamento per la professionalità dimostrata dal personale della polizia penitenziaria e delle forze dell’ordine, che hanno sedato la pericolosissima rivolta avvenuta nel carcere di Marassi. Un fatto senza precedenti che non ha portato a gravi conseguenze solo grazie a chi ha saputo operare nel migliore dei modi in una situazione tanto delicata. Quanto accaduto non può tuttavia essere superato senza una valutazione sull’opportunità di mantenere il carcere all’interno di un quartiere popoloso come quello di Marassi. È da tempo in corso un’interlocuzione tra i Ministeri della Giustizia e dello Sport con gli enti locali, Comune e Regione, con l’obiettivo di individuare un’area ove realizzare una nuova struttura moderna, funzionale e all’altezza delle nuove esigenze dell’amministrazione penitenziaria. Una soluzione che garantirebbe contemporaneamente a Marassi una maggiore vivibilità e nuovi preziosi spazi di sviluppo, anche in vista di una ristrutturazione dello stadio Ferraris”. Questo il commento del presidente della Regione Liguria Marco Bucci in merito ai gravi disordini che si sono verificati nella giornata odierna nel carcere di Marassi a Genova.

Pd: “Serve riflessione seria, situazione al collasso”

“Quanto accaduto nel carcere di Marassi riporta al centro un’emergenza. Solidarietà alle forze dell’ordine per l’impegno e l’intervento immediato – ha aggiunto il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello – Il sovraffollamento, la carenza di spazi, le condizioni in cui versa la struttura di Marassi si ripercuotono inevitabilmente sui detenuti e il personale. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine la situazione è rientrata, sono stati attimi di forte tensione e di preoccupazione. Quanto avvenuto conferma l’urgenza di interventi sugli spazi e nuove assunzioni. Il governo deve aprire una riflessione seria per garantire sicurezza a chi lavora in carcere e ai detenuti”.

“Quanto è accaduto nel carcere di Marassi è l’ennesima conferma di un sistema penitenziario al collasso. La rivolta di circa 200 detenuti, seguita a un presunto episodio di violenza tra reclusi, è solo l’ultima di una lunga serie di segnali di allarme che non possiamo più ignorare”, dichiara Armando Sanna, capogruppo Pd in Regione Liguria. “Nei prossimi giorni visiterò nuovamente il carcere di Marassi per portare la mia solidarietà agli agenti feriti e per verificare di persona la situazione. La politica ha il dovere di ascoltare, vedere e intervenire con serietà”, conclude Sanna.

Pastorino (Lista Orlando): “Nessuna sorpresa, situazione denunciata da tempo”

“La situazione che si è venuta a creare nel carcere di Marassi purtroppo non ci sorprende. È il risultato di problemi strutturali che da tempo vengono denunciati da chi lavora quotidianamente all’interno degli istituti penitenziari: le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, le associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti, i volontari. E sono gli stessi problemi che anche io ho più volte portato all’attenzione delle istituzioni”. Lo dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa, commentando la rivolta scoppiata oggi all’interno del carcere genovese. Pastorino ha chiesto formalmente formalmente la convocazione urgente della commissione con l’audizione del garante regionale delle persone private della libertà, Doriano Saracino, e dei rappresentanti sindacali Cgil, Cisl e Uil.

Traverso (Siap): “Ora servono fatti concreti”

Il segretario del Siap Roberto Traverso, esprime piena solidarietà ai colleghi della polizia penitenziaria impegnati in queste ore a fronteggiare gravi episodi di tensione all’interno del carcere di Marassi. “Ancora una volta – dichiara Traverso – donne e uomini della polizia penitenziaria si trovano ad affrontare situazioni di estremo pericolo, in un contesto segnato da sovraffollamento, carenze logistiche e organici ridotti. Questi lavoratori e lavoratrici necessitano di strumenti adeguati per poter svolgere il proprio lavoro, compresi supporti specifici di tipo psicologico, considerati i gravi carichi di lavoro psicofisici che affrontano quotidianamente. La carenza di organico aggrava ulteriormente queste condizioni, rendendo il rischio e lo stress professionale ancora più rilevanti. È fondamentale che il rischio specifico affrontato dai colleghi della polizia penitenziaria venga riconosciuto chiaramente anche dal punto di vista contrattuale. Questo è un tema comune a tutte le forze dell’ordine: pur avendo competenze diverse, condividiamo un carico di lavoro e sovraccarichi di responsabilità che rappresentano una criticità strutturale. La solidarietà espressa oggi è anche un segnale di compattezza sul territorio genovese, perché solo con un approccio unitario si possono affrontare queste problematiche”. Il Siap di Genova “ribadisce la necessità di azioni concrete da parte delle istituzioni: potenziamento degli organici, adeguamento delle strutture e riconoscimento di benefici e agevolazioni per chi opera in condizioni al limite della sopportazione. È tempo che la solidarietà si traduca in fatti tangibili, perché la sicurezza e la dignità del lavoro non possono essere messe a rischio da un sistema penitenziario e di sicurezza in affanno”.

Benzoni (Azione): “Una tragedia annunciata”

“Quanto sta accadendo nel carcere di Marassi, a Genova, è una tragedia annunciata. Non per responsabilità dei detenuti né degli agenti penitenziari, ma perché ci troviamo di fronte a un istituto con un tasso di sovraffollamento superiore al 120% e una carenza cronica di circa il 40% del personale necessario – commenta Fabrizio Benzoni, deputato di Azione -. Marassi è solo la punta dell’iceberg di un sistema penitenziario ormai al collasso, ignorato da chi governa e trattato come un semplice contenitore per ciò che la società non riesce a prevenire e gestire. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli agenti intervenuti sul posto per il loro lavoro instancabile e il senso del dovere dimostrato. Tornerò presto a Genova, insieme alla comunità di Azione, per visitare nuovamente il carcere e per proseguire gli impegni presi durante la mia recente visita istituzionale verso gli operatori del terzo settore che si occupano dell’istituto.

Vaccarezza (FI): “Solidarietà agli agenti feriti”

“Desidero esprimere la mia più sentita solidarietà e vicinanza agli agenti di Polizia Penitenziaria rimasti feriti durante i gravi disordini che si sono verificati quest’oggi presso la casa circondariale di Marassi. Giusto ieri, in Consiglio Regionale, ho avuto modo di ricordare quanto sia importante supportare tutti gli uomini in divisa che ogni giorno sono impegnati in prima linea, con esemplare abnegazione e in condizioni a dir poco difficili, per affrontare situazioni come quella del tumulto che ha avuto luogo oggi nel carcere di Marassi”, dice il consigliere regionale di FI Angelo Vaccarezza.

“Ricordo che nella prossima seduta di Consiglio Regionale è prevista la discussione di un mio ordine del giorno, depositato nelle scorse settimane, con cui chiedo la riapertura del Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria a Genova. Alla luce di quanto accaduto quest’oggi, auspico che si possa procedere quanto prima in questa direzione, per ridare a Genova e alla Liguria un punto di riferimento vicino e certo, per una migliore gestione di situazioni carcerarie che necessitano di risposte serie e non più procrastinabili, come ho avuto modo di constatare proprio di recente, il 3 maggio scorso, quando ho incontrato proprio a Marassi, insieme all’on. Roberto Bagnasco, gli agenti di Polizia Penitenziaria, su invito del SAPPE”.

Rixi: “Solidarietà a forze dell’ordine, carcere Marassi vecchio e inadeguato”

“Esprimo piena solidarietà alle forze dell’ordine e alla polizia penitenziaria per quanto accaduto nel carcere di Marassi a Genova. Massima vicinanza agli agenti rimasti feriti durante i disordini. La rivolta di oggi dimostra ancora una volta che il carcere di Marassi è una struttura vecchia, inadeguata e fuori luogo nel cuore della città. È ora di dire chiaramente che serve una nuova struttura, moderna, efficiente e in una sede più idonea”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

Tovaglieri (Lega): “Solidarietà ad agenti feriti, con decreto Sicurezza basta tolleranza per rivoltosi”

“Piena condanna della rivolta dei detenuti nel carcere di Marassi e massima solidarietà agli agenti coinvolti nei disordini avvenuti quest’oggi nel penitenziario genovese, in particolare ai feriti ricoverati in ospedale, a cui ho fatto giungere il mio messaggio di vicinanza. La tolleranza per chi fomenta le rivolte, mettendo a rischio l’incolumità della polizia penitenziaria e degli altri detenuti, è giunta ormai al capolinea grazie al decreto Sicurezza, voluto fortemente dalla Lega, che costituirà un forte deterrente contro queste sommosse, introducendo il nuovo reato della rivolta in carcere, che prevede la punibilità con la reclusione da 1 a 5 anni. Nuove aggravanti penali sono state previste per chi aggredisce le Forze dell’Ordine, oltre all’introduzione delle bodycam nelle celle di sicurezza a difesa di chi indossa la divisa, e alla tutela legale ed economica per gli agenti sottoposti a processo per atto dovuto. Il governo è dalla parte di chi difende i cittadini e l’ordine pubblico anche con l’assunzione di 1.000 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria”. Così in una nota l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri.

Fratelli d’Italia: “No a strumentalizzazioni di chi, quando ha governato, ha trascurato la sicurezza”

“Quanto accaduto oggi a Marassi ci ricorda quanto siano importanti sicurezza e legalità, temi davanti ai quali la sinistra per troppo tempo ha chinato il capo e usa a proprio piacimento a seconda delle opportunità. Non accettiamo lezioni da parte di chi lamenta la ‘mancanza di azioni concrete e di personale’: se tutti i governi che si sono succeduti in questi anni avessero provveduto ad almeno la metà delle assunzioni e delle forniture portate in dotazione alla polizia penitenziaria in questi due anni e mezzo di governo Meloni, oggi avremmo un sovraffollamento di personale e non di detenuti. Complimenti alla polizia penitenziaria per la preziosa e fondamentale opera di mediazione e negoziazione nei confronti dei rivoltosi e auguri di pronta guarigione agli agenti feriti”. Lo dichiarano il coordinatore regionale ligure di FDI on. Matteo Rosso, il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari e il capogruppo in Regione Rocco Invernizzi.