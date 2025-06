Ritardi nelle domande PSR per le aziende vitivinicole, l’assessore Piana: “Stanziati 14mln e tempi rispettati”

Liguria. Ritardi e criticità per le aziende delle filiere agricole nelle procedure e istruttorie relative alle domande per accedere ai finanziamenti del PSR. Se ne è discusso oggi in Consiglio regionale.

La consigliere Carola Baruzzo (Pd) ha presentato una interrogazione sul tema e ha chiesto alla Giunta le motivazioni dei ritardi accumulati nella gestione delle misure del PSR, con particolare riferimento al settore vitivinicolo.

La consigliere ha sostenuto che da tempo si registrano ritardi nell’istruttoria delle domande e nella liquidazione dei contributi previsti dal PSR e che questi ritardi risultano in larga parte attribuibili alla carenza cronica di personale negli uffici regionali preposti alla gestione del programma.

L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha ricordato che per il settore sono stati aperti 3 bandi per oltre 14 milioni di euro e ha sottolineato che i termini per dare il nulla osta, cioè entro il mese di aprile, è stato rispettato.

Piana ha aggiunto che, se le domande di sostegno sono complete e accurate, i tempi di gestione dell’istruttoria sono brevi.