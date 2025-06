Rissa ad Albenga e aggressione ai carabinieri, il sindaco Tomatis: “Più personale per le forze dell’ordine”

Albenga. “In merito ai fatti avvenuti in piazza Europa, dove una rissa ha portato al ferimento di alcuni appartenenti all’Arma dei Carabinieri intervenuti per riportare l’ordine, desidero esprimere a nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale la più profonda solidarietà e vicinanza alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno operano con impegno e professionalità a tutela della sicurezza dei cittadini”.

E’ il commento del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis dopo il grave episodio avvenuto nella piazza albenganese.

“Quanto accaduto rappresenta un campanello d’allarme evidente di un disagio sociale sempre più diffuso, in particolare tra le fasce giovanili. Episodi di violenza come questo non possono e non devono essere sottovalutati. Dietro gesti sconsiderati si cela un malessere che deve essere affrontato non solo con strumenti repressivi, ma anche attraverso percorsi educativi” aggiunge Tomatis.

“Con l’inizio della stagione estiva, che comporta un aumento significativo della presenza turistica e della popolazione sul territorio, si rende ancora più urgente un rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine ad Albenga”.

“È noto da tempo che i presìdi di sicurezza sono spesso in condizioni di sotto organico, ed è quindi indispensabile, come garantito anche dal Prefetto durante l’ultimo tavolo della sicurezza, che venga aumentato il personale presente sul territorio per garantire la serenità di cittadini e visitatori”.

“Come Amministrazione continueremo a fare la nostra parte, collaborando con le istituzioni competenti. Solo attraverso una sinergia tra enti locali, Forze dell’Ordine, scuole, famiglie e associazioni sarà possibile prevenire il ripetersi di simili episodi e offrire ai giovani alternative sane e costruttive” conclude.