Riqualificazione spiaggia del Priamar a Savona, pubblicato l’avviso per i soggetti privati interessati

Savona. Il Comune di Savona ha pubblicato l’avviso di interesse per la ricerca di operatori economici interessati alla riqualificazione e gestione della spiaggia antistante la fortezza del Priamar, e per la gestione in concessione pluriennale di un’area sportiva e di una spiaggia libera attrezzata.

Il tratto di spiaggia si estende da piazzale eroe dei due mondi fino al muro di confine con il porto. Il bando prevede la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata con servizi e chiosco bar oltre alla realizzazione di un’area sportiva con 3 campi da beach volley regolamentari.

“Una straordinaria opportunità ed una sfida stimolante per rigenerare e prendere in gestione uno dei tratti di arenile più grandi e più suggestivi della nostra regione”, afferma l’assessore Francesco Rossello.

“La durata della concessione dipenderà dall’investimento e potrà arrivare anche a 20 anni. Ci sarà inoltre la possibilità di utilizzare anche il fossato dietro il Priamar e le cellette del bastione San Francesco. Con il completamento dello skate park nella ex piscina comunale, la riqualificazione dei giardini del prolungamento, il recupero dell’edificio dietro la ex piscina che diventerà “casa della cultura”, tutti interventi finanziati e programmati entro il 2027, la spiaggia libera attrezzata completerà una zona destinata a diventare tra le più belle ed attrattive della città. Ora abbiamo bisogno di trovare un operatore economico che accetti la sfida“, conclude l’assessore.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la documentazione richiesta tramite la piattaforma del Comune entro e non oltre le ore 13 dell’11 agosto.