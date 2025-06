Rinnovati i vertici dell’Ente Bilaterale Territoriale Turismo di Savona: Roberto Fallara eletto presidente, Fabio Raimondo vice presidente

Savona. Roberto Fallara della Uiltucs Liguria è stato eletto presidente dell’Ente Bilaterale Territoriale Turismo della Provincia di Savona. Insieme a lui, in qualità di vice presidente, è stato eletto Fabio Raimondo, della Federalberghi-Confcommercio di Savona.

Nel corso dell’assemblea dell’EBTurismo di Savona sono stati nominati anche gli altri componenti del comitato esecutivo: Wilma Pennino della Fiavet, Barbara Bugini della Faita, Giorgio Vento della Fisascat Cisl, Giovanni Tiglio della Filcams Cgil.

L’Ente Bilaterale è una struttura organizzata per dare risposte alle diverse esigenze delle imprese e dei lavoratori, attraverso molteplici attività di servizio. Rappresenta un sistema di relazioni sindacali innovativo che, pur non interferendo sulla libertà e sull’autonomia delle parti, esalta l’attività negoziale per far sì che lavoratori ed imprese possano “camminare insieme per il lavoro”.

“Il settore del turismo – dice il neo presidente Roberto Fallara – sta attraversando un momento di evoluzione, fondamentali sono le relazioni sindacali ed i servizi che riusciremo a fornire a lavoratori ed imprese sia nell’ambito della formazione sia degli altri istituti di carattere contrattuale. Ultimamente il settore deve ritrovare un’attrattività forte per consentire a giovani e meno giovani di poter contare su un’occupazione presso, bar, ristoranti, stabilimenti balneari alberghi”.

“In qualità di rappresentante delle imprese all’interno dell’EBTurismo – dice Fabio Raimondo – la bilateralità, oggi più che mai, rappresenta un’efficace soluzione ai problemi del mercato del lavoro. Soprattutto nel settore turistico, fondamentale per il nostro territorio, l’offerta di servizi ad aziende e lavoratori, in particolar modo la formazione, diventa essenziale per affrontare e risolvere le problematiche riguardanti la carenza di personale, l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze oggi richieste dal mercato”.

Per conoscere e partecipare a tutte le attività gratuite dell’Ente Bilaterale Territoriale Turismo della Provincia di Savona tutti gli interessati potranno rivolgersi agli uffici di corso Ricci 14 Savona – 4° piano tel. 019/8331343 oppure visitare il sito www.ebtturismo.it.