Rigassificatore, Vaccarezza (FI): “La posizione della Regione su Vado chiara e netta. Un no senza se e senza ma”

Vado Ligure. Il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza, già primo firmatario della mozione che a gennaio aveva portato alla netta espressione di contrarietà della Regione al ricollocamento della nave rigassificatrice Italis LNG (già Golar Tundra) nello specchio acqueo antistante Vado Ligure, ha depositato quest’oggi,na interrogazione in merito alle recenti dichiarazioni del sindaco di Piombino sulla collocazione della nave nel mare di Vado.

Obiettivo: ribadire in maniera chiara la posizione già assunta dal presidente Bucci e dal consiglio.

“Ho deciso di presentare questa interrogazione, che verrà discussa nella prossima seduta di Consiglio – spiega Vaccarezza – per stoppare preventivamente polemiche strumentali e tentativi maldestri su questo tema così sentito e così sensibile per il nostro territorio. Le dichiarazioni costanti del presidente Marco Bucci, la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio lo scorso 7 gennaio, la contrarietà dei Sindaci, dei Consigli Comunali, delle comunità locali vanno tutte in una direzione univoca”.

“Per questo, come ha ben ribadito in una intervista il presidente Bucci replicando al sindaco di Piombino, a Vado Ligure non arriverà nessun rigassificatore. La trattazione in aula della mia interrogazione sarà infine anche l’occasione anche per fare il punto della situazione e approfondire gli sviluppi della questione nella sede istituzionale del Consiglio”, conclude.