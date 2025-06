Rigassificatore, Natale e Arboscello (PD): “Vaccarezza si renda utile telefondando al ministro Fratin, tutto il resto è fuffa”

Savona. “Ma in che mani siamo? Chi abbiamo al governo della Regione? Neppure il consigliere di Forza Italia Vaccarezza è sicuro che quanto detto da Bucci e dalla sua Giunta rispondendo al sindaco di Piombino sul fatto che la nave rigassificatrice resterà nella città Toscana corrisponde alla realtà delle cose. Deve depositare un’interrogazione per avere delle conferme? Allora è vero che c’è il rischio che la nave arrivi sulle coste liguri?”. Così i consiglieri regionali Davide Natale e Roberto Arboscello in merito alle dichiarazioni di Vaccarezza.

“Sentire Vaccarezza dire che è contro il rigassificatore a Savona/Vado ‘senza se e senza ma’ – proseguono – appare una battuta di una piece comica visto che proprio lui aveva sostenuto per mesi la bontà del progetto. Noi non siamo indifferenti a chi rinnega le proprie convinzioni ma pensare di potere diventare il paladino del fronte del no suscita incredulità e fa perdere credibilità alla politica”.

“Consigliamo al consigliere di maggioranza di telefonare al Ministro dell’Ambiente (tra l’altro collega di partito) e chiedere se Bucci ha fatto qualcosa per bloccare il trasferimento e provi a rendersi utile a sollecitare il ministro a fare proprie le richieste del territorio. Tutto il resto è fuffa, e di fuffa abbiamo le tasche piene e crediamo che anche i cittadini le abbiano”, concludono.