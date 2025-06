Rigassificatore, Bucci: “Vado non è incluso nel progetto. Piombino soluzione ideale, non vedo perché levarlo da lì”

Regione. “Il governo andrà avanti col suo progetto perché ha fatto un progetto per l’Italia. Vado non è incluso nel progetto. Punto”. È lapidario il commento del presidente della Regione Liguria Marco Bucci in merito alle ultime notizie sul rigassificatore e, in particolare, alle dichiarazioni del sindaco di Piombino (dove attualmente si trova la struttura, ndr), secondo cui le procedure per il trasferimento della nave a Vado starebbero andando avanti.

Secondo Bucci, “poi sarà il governo a decidere dove fare queste cose. Per me Piombino è la soluzione ideale, adesso non dà fastidio, non vedo perché deve essere levato. Non è mio dovere decidere dove va fatto. Io so solo che qui da noi non c’è un motivo tecnico per cui valga la piena farlo”.

“Io non lo so cosa hanno fatto, mi sembra ci sia la Via in corso, ma noi come Regione abbiamo dato il nostro parere, quindi noi abbiamo fatto tutto il nostro lavoro. Se qualcuno ha bisogno di atti nazionali che li vada a cercare, no? Io non faccio atti nazionali per definizione, giusto?”, ha concluso Bucci.

Nella giornata di ieri, lunedì 16 giugno, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, interrogato sulla vicenda ha fatto sapere che, a suo dire, “la procedura va avanti per la ricollocazione dell’impianto a Vado Ligure” con il Governo che “deve solo decidere sule tempistiche”.