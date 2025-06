Rete telefonica, ancora disservizi e mancanza di segnale in alcune zone della Valbormida

Cosseria. Nonostante i solleciti, anche da parte del Comune di Cosseria, persistono i disservizi sulla rete telefonica fissa a mobile in Valbormida. A causa di un guasto importante ad un ripetitore da settimane, in alcune zone del territorio comunale e in altre limitrofe, non si riceve alcun segnale, specie per le reti Iliad, Fastweb, Poste Mobile e Vodafone, ma anche CoopVoce e Tim.

Un problema che si ripercuote anche a Millesimo, Cengio e Cairo, ovvero nelle aree dove gli utenti si agganciano a quell’antenna ancora fuori uso. Secondo le ultime informazioni i tecnici sono al lavoro per ripristinare il segnale e togliere dall’isolamento chi da giorni non riesce a connettersi e a comunicare.

Come ha sottolineato già tempo fa il sindaco Roberto Molinaro, “è una situazione di emergenza soprattutto per chi le aziende e per chi lavora in smart working”. L’auspicio è di ritornare alla normalità in tempi brevi perchè il disservizio sta complicando la vita agli utenti, in particolare agli anziani che non riescono ad avvisare in caso di necessità ed emergenze, come è già accaduto. Vista la folta vegetazione nell’area del Castello, dove sorge il ripetitore, abbiamo provveduto a sfoltire i rami e gli operatori stanno alzando di tre metri il palo di sostegno per consentire un campo più vasto di segnale”.