Regione, Invernizzi (FdI): “In Liguria la sanità che funziona, operativi i Facilitatori per migliorare l’accoglienza al PS”

Regione. “L’entrata in servizio, in tutti i pronto soccorso della Liguria dei “facilitatori”, figure professionali specificamente formate per ottimizzare l’assistenza e l’accoglienza nelle strutture di emergenza-urgenza, è l’ennesima dimostrazione che la Regione sta lavorando per offrire il miglior servizio sanitario in Liguria”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia. Il servizio è attivo sette giorni su sette, dalle ore 9:00 alle 21:00, e il personale è facilmente riconoscibile grazie a una pettorina con la scritta “Chiedi a me”.

“Si tratta di un’iniziativa che risponde alla crescente esigenza di fornire un supporto diretto a pazienti e familiari in attesa, migliorando la comunicazione e riducendo lo stress in momenti critici», aggiunge Invernizzi. I “facilitatori” – che includono personale sanitario, OSS, hostess/steward e volontari – hanno compiti ben definiti: fornire informazioni logistiche sull’organizzazione del Pronto Soccorso, gestire la consegna di effetti personali ai pazienti, facilitare la comunicazione tra assistiti e familiari/caregiver e offrire aiuto per l’utilizzo di strumenti informatici come il sistema PS tracker”.

“Un plauso all’assessore Massimo Nicolò che ha messo a sistema un servizio che è garantito in modo omogeneo in tutta la Liguria ed al Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Lilli Lauro che ha lavorato con l’assessore Nicolò a questo progetto”, conclude Invernizzi.