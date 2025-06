Regione, Invernizzi (FDI): “Due milioni di euro vitali per far crescere imprese e occupazione nel savonese”

Liguria. “Il bando regionale da 2 milioni di euro favorirà l’avvio di nuove imprese e la crescita dell’occupazione”. Lo ha detto Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI in riferimento al nuovo bando dedicato all’area di crisi industriale complessa del Savonese.

“Si tratta di un’importante opportunità per lo sviluppo economico del territorio che ha come obiettivo quello di rafforzare il tessuto produttivo e generare nuova occupazione in ben 21 Comuni: Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Quiliano, Roccavignale, Vado Ligure e Villanova d’Albenga”.

Il bando è rivolto a un’ampia platea di soggetti: aspiranti imprenditori, nuove imprese e quelle costituite a partire dal 1° gennaio 2025, a patto che abbiano almeno il 25% degli investimenti ancora da realizzare. I progetti dovranno essere presentati obbligatoriamente con un dettagliato business plan allegato e dovranno riguardare iniziative avviate dal 1° gennaio 2025 e non ancora concluse. Le domande potranno essere inoltrate sul portale “Bandi On Line” di Filse a partire da domani, mercoledì 11 giugno, fino al 31 luglio.