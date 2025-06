Regione, ecco il bando da 4mln per l’ingresso in Borsa delle piccole e medie imprese

Liguria. È stata presentata questa mattina, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, “Quota Liguria. Sostegno alle PMI che accedono ai mercati dei capitali”, la nuova misura promossa da Regione Liguria per accompagnare le piccole e medie imprese del territorio nel percorso di quotazione sui mercati azionari.

Con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, a valere sul PR FESR Liguria 2021–2027, la misura consentirà alle imprese interessate di presentare domanda a partire dal 15 settembre, accedendo al portale “Bandi On Line” di Filse (procedura offline dal 21 luglio).

“Quota Liguria” rappresenta una misura innovativa sul palcoscenico nazionale: la Liguria è stata la prima regione in Italia a dotarsi di una legge regionale specifica, il Disegno di Legge 67 approvato in Consiglio regionale lo scorso maggio, interamente dedicata alla promozione dei processi di capitalizzazione e quotazione in Borsa delle PMI liguri.

“Con Quota Liguria offriamo alle nostre imprese uno strumento concreto per affrontare con successo il passaggio strategico verso i mercati dei capitali – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. È un modello innovativo che rafforza l’autonomia finanziaria delle aziende e ne sostiene la competitività, senza dipendere esclusivamente dal credito bancario. Quotarsi in Borsa significa crescere, investire, internazionalizzarsi: un’occasione di sviluppo per tutto il sistema economico regionale.”

“Questa misura è un’opportunità concreta per rafforzare il patrimonio delle PMI liguri, soprattutto in una regione come la nostra dove oltre il 90% delle imprese è di piccole dimensioni – ha aggiunto il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana –. Vogliamo aiutare le aziende a compiere un salto di qualità, sostenendole nella fase di accesso ai mercati finanziari con contributi fino a 600mila euro a fondo perduto. Un passo strategico per generare ricadute positive in termini di occupazione, innovazione e attrattività del territorio.”

La misura prevede contributi a fondo perduto fino al 50% dei costi sostenuti dalle imprese, per le attività necessarie all’ammissione alla quotazione e per le spese correlate nei tre anni successivi.

Durante l’incontro, cui hanno partecipato numerosi imprenditori e rappresentanti del mondo economico, è intervenuta Elettra Pescetto, Listing Senior Account Manager di Borsa Italiana – Euronext Group, che ha illustrato le opportunità offerte dai mercati azionari europei, con un focus su Euronext Growth Milan, il mercato dedicato alle PMI dinamiche, che ad oggi conta 204 società quotate e oltre 6 miliardi di euro raccolti in IPO. La Liguria, con 9 società già quotate, si conferma un territorio con potenzialità ancora da valorizzare.

“Il plauso va alla Regione Liguria, e a tutti coloro che hanno pensato e disegnato questa misura per supportare il tessuto imprenditoriale ligure e generare impatti economici e sociali positivi sul territorio” ha commentato Elettra Pescetto.

“Con questa legge e la relativa misura operativa – ha concluso Piana – la Liguria si pone all’avanguardia a livello nazionale, a fianco delle imprese che intendono crescere con strumenti moderni, trasparenti e orientati al futuro.”

All’incontro hanno partecipato anche alcune aziende liguri già quotate, che hanno condiviso la propria esperienza sul percorso di accesso al mercato dei capitali.