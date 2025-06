Referendum, Pasa (Cgil Savona): “Votare ’Sì’ per invertire la rotta e far ritornare persone e lavoro al centro della politica”

Savona. “Votare ‘Sì’ significa invertire la rotta, fare ritornare le persone e il lavoro al centro della politica, ma significa soprattutto maggiori diritti a chi lavoro e più in generale alle persone”.

Lo ha dichiarato Andrea Pasa di Cgil Savona in merito al referendum in programma l’8 e 9 giugno. E ha proseguito: “Chi invita in queste ore a non andare a votare ha paura di confrontarsi nel merito”.

“In Provincia di Savona votare ‘Sì’ significa migliorare la vita a migliaia di persone che oggi pur lavorando sono povere – oltre 15 mila lavoratrici e lavoratori hanno una retribuzione annua sotto i 10 mila euro, significa meno incidenti sul lavoro e responsabilità al committente, soprattutto negli appalti e sub appalti – in Provincia di Savona il 90% degli infortuni mortali avviene nella catena degli appalti e sub appalti – dal 2018 ad oggi sono stati 48 i morti sul lavoro in Provincia di Savona, votare ‘Sì’ al referendum significa anche diminuire la precarietà che a Savona ha raggiunto una situazione drammatica – il 91% dei nuovi contratti in Provincia di Savona è precario, il 46% è part time, e il lavoro stagionale è esploso negli ultimi 10 anni del 194%”.

“Inoltre, votare ‘Sì’ significa più diritti alle lavoratrici e ai lavoratori che lavorano in aziende con meno di 16 dipendenti – in Provincia di savona sono il 96% delle imprese attive – e significa ridare del diritto al reintegro alle lavoratrici e ai lavoratori che vengono licenziati ingiustamente”.

“Votare ‘Sì’ significa anche dare un futuro migliore a tantissimi persone ,al Paese ma soprattutto alla nostra Regione e Provincia- negli ultimi 10 anni sono andati via dalla provincia di savona oltre 24 mila persone soprattutto giovani con alta scolarità – che ha necessità di più lavoratori , lavoratrici e studenti che provengono da altri Paesi”.

“Domenica e lunedì andiamo a votare, votiamo 5 ‘Sì’ , per migliorare la qualità dell’occupazione , di vita e di democrazia in tutto il Paese. Vi aspettiamo questo pomeriggio (6 giugno) alle 17.30 in Piazza Pertini a Savona e alle 17 in Piazza del Popolo ad Albenga per la chiusura della campagna”, ha concluso Pasa.