Referendum, il quorum appare lontano: nel savonese affluenza al 19,69% e supera quella nazionale

Italia. Continua il trend legato alla bassa affluenza registrata nella mattinata odierna (8 giugno) e la prima giornata per i referendum abrogativi si chiude (alle 19) intorno al 16% a livello nazionale.

A livello regionale, invece, la Liguria si attesta sopra il dato nazionale, intorno al 20%. La provincia di Savona, infine, è arrivata al 19,69%.

Si allontana quindi, non poco, il quorum (affluenza superiore al 50% in tutta Italia) senza il quale il referendum resto risulterebbe nullo. Ma per i referendum abrogativi relativi a cinque quesiti in tema di lavoro e cittadinanza, si potrà comunque ancora votare domani (lunedì 9 giugno), dalle 7 alle 15.

L’ultima volta che è stato raggiunto il quorum in un referendum abrogativo su due voti era il 12-13 giugno 2011, in occasione della consultazione su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento. Alle 19 della domenica era stato superato il 30% di affluenza, il dato definitivo si attestò intorno al 54,8% e vinsero i sì con percentuali intorno al 95% per tutti e quattro i quesiti.

Di seguito, i quesiti e alcune info utili.

SCHEDA VERDE – Contratto di lavoro a tutele crescenti

Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?».

L’obiettivo è abrogare il decreto legislativo 23 del 2015 (uno dei provvedimenti attuativi del Jobs act), che regola le tutele in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015

nelle aziende con più di 15 addetti. Se vince il Sì anche a questi si applicherebbero le norme valide per gli altri dipendenti, ovvero la legge Fornero del 2012 che ha riformato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970, limitando a pochi casi il diritto al reintegro nel posto di lavoro, ma comunque di più rispetto al decreto 23 che, di regola, prevede un indennizzo fino a 36 mensilità.

SCHEDA ARANCIO – Licenziamenti e indennità

Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?».

L’obiettivo è abolire le norme che fissano un tetto di sei mensilità per l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) e di 14 mensilità per chi lavora nelle aziende con non più di 60 addetti ma suddivisi in unità produttive con massimo 15 dipendenti. Se vince il Sì il giudice potrebbe stabilire un risarcimento superiore a questi tetti anche se sul punto i giuslavoristi sono divisi sull’ampiezza di questa discrezionalità.

SCHEDA GRIGIA – Contratti a termine

“Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”: Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

L’obiettivo del quesito è abrogare la norma che disciplina la durata dei contratti a termine senza causali fino a 12 mesi. Al momento la legge consente ai datori di lavoro ad assumere con contratti a tempo determinato della durata fino a 24 mesi, ma una motivazione è necessaria solo dai 12 mesi in su. Se vince il Sì anche per i contratti a termine inferiori a 12 mesi, le aziende dovranno, fin dal primo giorno, indicare le causali, come da contratto collettivo. Per i promotori è porre una stretta sul lavoro a termine. Per i contrari è il rischio è che le aziende assumano meno.

SCHEDA ROSA – Responsabilità solidale del committente

“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione” Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»

L’obiettivo del quesito riguarda la cosiddetta “responsabilità solidale” in materia di sicurezza sul lavoro che oggi esiste tra impresa committente e impresa che riceve l’appalto o il subappalto, tranne che per i “rischi specifici” dell’attività di quest’ultima in caso di infortunio o morte del lavoratore. Se vince il Sì la responsabilità si estende all’imprenditore committente anche per “rischi specifici” per contrastare il più possibile le morti bianche. I contrari temono che questo possa portare allo stop dei lavori.

SCHEDA GIALLA – Cittadinanza italiana

Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”: «Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

L’obiettivo è ripristinare la legge precedente al 1992 che fissava a 5 anni il tempo minimo legale per richiedere la cittadinanza italiana per cittadini extra-comunitari maggiorenni, che l’articolo 9, comma 1 legge 5 febbraio 1992, n. 91 ha alzato a 10 anni. Se vince il Sì il tempo minimo richiesto tornerà a essere 5 anni. Restano inalterati gli altri requisiti (come il reddito minimo e la conoscenza della lingua italiana). Per i promotori 2,5 milioni di stranieri potrebbero diventare italiani a tutti gli effetti. I contrari considerano 5 anni un arco di tempo non sufficiente per una vera integrazione.

Chi può votare ai referendum

Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18esimo anno di età alla data di domenica 8 giugno 2025.

Sono esclusi dalla votazione i cittadini comunitari, anche se iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali ed europee. Sono stati ammessi al voto nel Comune di Genova 661 elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune di altra Provincia (di cui 328 presenti per motivi di lavoro, 324 per motivi di studio e 9 per cure mediche).

Poiché il numero delle domande pervenute risulta inferiore a 800, a Genova non vengono istituite sezioni speciali: gli elettori fuori sede saranno distribuiti in 14 sezioni ordinarie sul territorio cittadino, seguendo un criterio di prossimità all’abitazione temporanea.

Cosa serve per votare i referendum

Per votare ai referendum dell’8 e 9 giugno è necessario presentare al seggio la tessera elettorale e un documento d’identità valido. Sarà vietato portare con sé in cabina telefoni cellulari e altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Qualora nella tessera elettorale fossero esauriti gli spazi o in caso di smarrimento o furto, e/o qualora il documento d’identità fosse scaduto, l’elettore potrà procurarsi una nuova tessera e/o una nuova carta d’identità recandosi di persona o su delega, anche senza prenotazione, presso l’Ufficio elettorale e negli uffici di anagrafe e dei Municipi.

Come si vota

All’elettore viene consegnata una scheda per ciascuno dei 5 quesiti.

Il voto si esprime tracciando un segno:

– sul SÌ se si desidera che la norma sottoposta a referendum sia abrogata

– sul NO se si desidera che la norma sottoposta a referendum resti in vigore

La consultazione è valida se si reca a votare il 50%+1 degli aventi diritto al voto (quorum). In caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.