Referendum dell’8 e 9 giugno, il sindaco di Savona Russo: “Andiamo tutti a votare”

Savona. “Abbiamo appena festeggiato il 2 Giugno, data storica in cui quasi il novanta per cento degli italiani si è recato alle urne per votare ad un referendum e scegliere la propria assemblea costituente. Per questo invito tutti a fare altrettanto l’8 e il 9 giugno, i cinque quesiti sono molto importanti per il lavoro e i diritti di cittadinanza”.

Così il sindaco di Savona, Marco Russo, esprime il suo appello affinchè i savonesi partecipino alla consultazione elettorale.

“Informarsi, approfondire, discutere e dare la propria opinione: questo è importante in un Paese che pone le sue basi sulla democrazia, che va rafforzata”, conclude Russo.