Referendum: alle 23 affluenza al 24,24 per cento in Liguria, poco sopra al 25 nel savonese

Italia. Si chiude alle 23 con un’affluenza del 25,04 per cento la prima giornata referendaria nel savonese, spostando di circa cinque punti percentuali la media dei votanti rispetto alle ore 19.

A livello regionale, invece, il genovese raggiunge il 27,41 e la provincia di La Spezia supera, seppur di poco, quella di Savona, mentre Imperia si ferma al 17,52. Il dato nazionale è di 21,53 per cento.

Tra i Comuni dove si è votato di più, che superano il trenta per cento, quelli di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Quiliano (ben il 37 per cento), Savona, e Vado Ligure.

Si allontana, non poco, il quorum (affluenza superiore al 50% in tutta Italia) senza il quale il referendum risulterebbe nullo. Ma per i referendum abrogativi relativi a cinque quesiti in tema di lavoro e cittadinanza, si potrà comunque ancora votare domani (lunedì 9 giugno), dalle 7 alle 15.