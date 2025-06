Referendum 8-9 giugno, in piazza Pertini la chiusura della campagna referendaria del comitato promotore

Savona. La campagna referendaria per il voto dell’8 e 9 giugno si è conclusa in piazza Pertini a Savona. Sono intervenuti Gabriella Branca, Andrea Pasa, Mauro Righello, Emanuele Parrinello, con intervento concluso di Marco Doria, docente universitario, già sindaco di Genova.

“Abbiamo iniziato questo percorso nel corso del 2024 – spiegano dal comitato referendario – con la raccolta di oltre 25 mila firme in tutta la Provincia di Savona e siamo arrivati alla conclusione di una campagna referendaria che ci ha visto organizzare oltre 300 iniziative suddivise tra assemblee nei luoghi di lavoro e in sedi di diverse associazioni e la presenza nei luoghi di maggiore frequentazione pubblica come i mercati rionali. Abbiamo aperto un dialogo con migliaia di cittadine/i, è stato costruito un appello al voto per la democrazia, il lavoro, la cittadinanza a cui hanno aderito oltre 150 persone tra politici, amministratori, sindacalisti, rappresentanti della cultura e delle professioni proponendo un testo attraverso il quale si è posta prima di tutto una richiesta di riflessione sul tema della democrazia”.

“La domanda è semplice: se si ritiene che la partecipazione al voto rappresenti un indicatore fondamentale dello stato di salute del sistema democratico nel nostro Paese allora il voto come momento di partecipazione politica non può essere mortificato da una campagna di diserzione condotta addirittura da figure ai vertici dello Stato. Il Capo dello Stato ha già replicato a queste posizioni ricordando il valore del voto e della partecipazione democratica, e le sue parole costituiscono il nostro riferimento essenziale in funzione di una piena espressione della volontà popolare intesa quale fattore imprescindibile della dialettica democratica”.

“Non chiediamo di votare per un partito o per una persona ma per i diritti, soprattutto per quelli dei più giovani. La prevalenza del sì nei 5 quesiti produrrà un miglioramento nella condizione di lavoro per 3 su 4 dei lavoratori oggi in condizione di precarietà e di pesante sfruttamento e aprirà la strada della piena cittadinanza a persone che già da anni vivono, lavorano, contribuiscono alla vita culturale e sociale del nostro Paese e non possono continuare a essere considerati “inferiori” e privi di potestà sociale e politica”.

“Per questi motivi chiediamo a tutte e tutti di andare a votare e votare sì, per affermare la dignità del lavoro e la qualità della vita delle persone affermando così la nostra democrazia fondata sulla Costituzione Repubblicana”, concludono.

Un altro evento è stato organizzato anche in piazza del Popolo ad Albenga dove per il Comitato Promotore interverrà Fausto Dabove segretario provinciale dello SPI-CGIL , con concerto dei Circle Blues Band.