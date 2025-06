Raddoppio Finale-Andora, Scajola: “Attendiamo per autunno 2025 il finanziamento del governo. I progetti sono finiti”

Finale Ligure/Andora. Da decenni si parla del raddoppio e spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora. Un progetto che, ciclicamente, riemerge nel dibattito pubblico, salvo poi svanire nel nulla a causa della mancanza di fondi.

Ma forse qualcosa sta per avvenire e dunque per cambiare. I progetti sono finiti, come ribadito dall’assessore regionale ai Trasporti, Marco Scajola. Dunque “Il raddoppio ferroviario deve venire”.

“Noi attendiamo e speriamo che arrivi già in quest’autunno il finanziamento da parte del governo, dal Ministero dei Trasporti, come più volte ho dichiarato, perché non si può viaggiare con un binario unico. Per la Liguria quella è una parte strategica, anche livello di turismo, e non non si può viaggiare in quelle condizioni”, ha ribadito Scajola a margine del sopralluogo al nuovo impianto di manutenzione dei treni regionali a Savona.

“Sono tanti anni che se ne parla. Ora che i progetti sono pronti, sono finiti, sono finanziabili aspettiamo la risposta. Siamo ottimisti che avvenga da parte del governo, così al più presto si potrà migliorare una situazione che è indubbiamente un po’ da superare”, conclude.