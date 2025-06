Raccolta rifiuti a Savona, nuovi contenitori e partenza del servizio entro giugno

Savona. Si è tenuta oggi una riunione tra Seas e l’amministrazione comunale di Savona per fare il punto sui sopralluoghi svolti dai tecnici dell’azienda nei 271 condomini in cui è risultato più problematico individuare la collocazione dei bidoni condominiali; sono stati inoltre valutati i condomini in cui risulta complicato il posizionamento dei mastelli.

L’azienda ha comunicato che è in corso la consegna dei contenitori condominiali nei 650 palazzi in cui è stata individuata la soluzione all’interno delle pertinenze.

Seas ha annunciato che, in seguito ai sopralluoghi, in un’altra trentina di palazzi sono stati individuati spazi pertinenziali in cui collocare i contenitori. E’ stata valutata anche la problematica di un altro centinaio di palazzi per i quali era previsto il mastello ma che non hanno spazio sufficiente sul marciapiede. Per tutti questi (circa il 20% dei 1.600 censiti da Seas) i tecnici non hanno individuato soluzioni al di fuori della collocazione in spazi pubblici.

Nei prossimi giorni verrà ultimata la mappatura e verranno affrontati gli aspetti di dettaglio; nel frattempo proseguirà la consegna delle chiavi e dei bidoni.

L’avvio del servizio è confermato entro la fine del mese, l’azienda farà pervenire all’amministrazione un calendario preciso che tenga conto anche dell’operazione di consegna dei contenitori e di rimozione dei vecchi cassonetti.

Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata in città, i dati del primo mese segnalano che la percentuale è salita dal 47 al 50% grazie all’estensione del porta a porta per le utenze commerciali e all’utilizzo dei cassonetti a caricamento automatico.