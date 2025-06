Quiliano&Valleggia: novità nell’organigramma e due conferme in rosa

Novità in campo e fuori per il Quiliano&Valleggia. Il nuovo organigramma prevede, oltre al presidente Giuseppe Vitellaro, il vicepresidente Giorgio Landucci, la new entry Antonio Saccomando come direttore generale, il direttore sportivo Luca Lasio e Michele Salinas, che cambia ruolo e diventa responsabile del settore giovanile.

Sul fronte squadra, nelle scorse settimane si era detto della conferma di Giorgio Brini e dell’arrivo di Alessandro Greco.

Le ultime sono la permanenza del classe 2003 Stefano Mencacci e del classe 2005 Alessandro Morchio.