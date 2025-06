Quiliano, successo per la Festa dell’Albicocca di Valleggia 2025

Quiliano. Si è conclusa con grande successo la Festa dell’Albicocca di Valleggia 2025, che ha animato la località per tre giorni all’insegna del gusto, della musica e dello sport. L’edizione di quest’anno ha confermato l’evento come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ligure.

La manifestazione ha preso il via già giovedì 26 giugno con un convegno tecnico di grande interesse, svoltosi presso la sala consiliare, dedicato alla gestione dell’albicoccheto. L’incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore agricolo, produttori locali e operatori del comparto agroalimentare, confermando l’importanza della valorizzazione scientifica e agronomica dell’albicocca di Valleggia.

Dal venerdì alla domenica, Valleggia ha accolto tantissimi di visitatori, attratti da un ricco programma che ha saputo coniugare tradizione, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Le serate gastronomiche, dedicate ai sapori tipici e naturalmente all’albicocca di Valleggia, regina indiscussa della festa, hanno registrato il tutto esaurito, grazie alla collaborazione delle associazioni locali e dei volontari.

Grande partecipazione anche per gli eventi musicali che hanno animato le serate, trasformando la piazza in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Il momento clou è stata la gara ciclistica, che ha attraversato il territorio, attirando atleti e appassionati da tutta la regione.

L’ottima affluenza di pubblico e l’entusiasmo degli espositori confermano l’importanza della manifestazione non solo come evento popolare, ma anche come occasione di promozione culturale ed economica per il territorio.

Sempre nelle stesse giornate, collegato alla Festa dell’Albicocca e inserito nel programma “Estate Ragazzi”, si è svolto presso lo stadio “Picasso” di Quiliano, il tradizionale torneo dell’albicocca, organizzato dall’ASD Quiliano&Valleggia.

Il torneo ha visto la partecipazione di bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni e anche quest’anno ha riscosso un grande successo di pubblico.

L’amministrazione comunale desidera ringraziare i volontari, il Centro Integrato di Via CIV Vivi Valleggia, la Società Cattolica San Giuseppe di Valleggia, la Polisportiva Quiliano Bike, le forze dell’ordine, gli Enti, le Associazioni e tutti i partecipanti che hanno reso possibile questa splendida edizione.