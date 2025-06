Pugilato, trasferta in Sardegna per il Team Dibari: “Se non si osa non si cresce”

Savona. Anno sportivo stellare per la blasonata società savonese Team Dibari.

Un anno sportivo di indiscussa crescita sportiva per i risultati federali importanti ottenuti: tre pugili che hanno conseguito le qualificazioni nazionali e pugili emergenti che hanno conseguito ottimi risultati.

Si ritorna dal Lazio per la qualificazione nazionale FPI categoria Under 17 con il campione ligure Elion Sinani, categoria 46 kg, e sabato 28 giugno ripartenza per Porto Torres, in Sardegna, con il pugile Simone Amatruda, campione ligure per due anni consecutivi per le qualificazioni nazionali FPI.

Parteciperanno a questa trasferta, riunione ordinaria con galà serale, altri quattro pugili: Federico Alizia tra gli Élite, Elion Sinani tra gli Under 17, Soliman Ameer tra gli Under 15, Pietro Vairo tra gli Under 19.

La nostra pugile under 17 Amelia Zamana è invece in ritiro con la Nazionale Italia FPI dove si sta preparando per un match all’estero.

Il tecnico federale Dibari afferma: “Una trasferta molto dura e impegnativa, però se non si osa non si cresce. Sono molto orgoglioso di questi pugili, sono stati impegnati tutto l’anno sportivo con più match con Ko dove hanno conseguito numerosi successi ottenendo qualificazioni sportive importanti. Il team è in crescita soprattutto a livello agonistico, nel contatto pieno”.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto da parte di tutto il team, compreso il tecnico Massimo Papaleo – conclude -. Confidiamo nel Comune di Savona per spazi fissi adeguati a questo tipo di sport”.