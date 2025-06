Protezione Civile, il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone incontrano il capo Dipartimento nazionale Ciciliano

Liguria. “Il sistema di Protezione civile della Regione Liguria funziona molto bene ed è molto veloce. Nel ruolo di Commissario per la ricostruzione del ponte San Giorgio, il presidente Bucci è per me fonte di ispirazione su come si debba agire nell’interesse della comunità”. Lo ha affermato il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano durante l’incontro odierno con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e all’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone.

“È stato un incontro molto proficuo e positivo – hanno affermato il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone – in cui il Capo Dipartimento Ciciliano ha riconosciuto l’efficacia e l’efficienza del nostro sistema di Protezione civile. Abbiamo colto l’occasione per ribadire la necessità, condivisa da Ciciliano, di istituire un fondo nazionale per consentire alle Regioni di far fronte ai danni provocati da eventi meteo che colpiscono singoli Comuni, per cui non è possibile richiedere lo stato di emergenza nazionale. Su questo è già in corso una proficua interlocuzione anche con il ministro Roberto Calderoli”.

Bucci e Giampedrone hanno anche proposto di istituire un polo didattico regionale in Liguria nell’ambito del progetto del Dipartimento nazionale di una scuola nazionale di Protezione civile. “Abbiamo invitato Ciciliano a tornare presto in Liguria, in particolare per il nuovo Polo regionale della Colonna mobile di protezione civile che realizzeremo nel Levante ligure”, hanno concluso il presidente e l’assessore. Accompagnato da Giampedrone, il Capo del Dipartimento nazionale ha poi visitato la Sala Operativa della Protezione civile e il Centro meteo idrologico di Arpal prima di rientrare a Roma.